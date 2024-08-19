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Алексей Репников: За пять дней мы попытались стать оркестром

Юбилейный фестиваль классической музыки «Музыка на воде» прошёл в Пскове 16-17 августа. В нём приняли участие Губернаторский симфонический оркестр Псковской области и Международный молодёжный симфонический оркестр. Художественный руководитель и главный дирижёр - Алексей Репников. Он является дирижёром и музыкальным руководителем балета Михайловского театра, а также приглашённым дирижёром Большого театра. Международный молодёжный оркестр под его руководством выступил на первом концерте фестиваля, вызвал бурю эмоций у зрителей и получил море оваций. Это результат усиленной работы коллектива, ведь он впервые собрался воедино всего за пять дней до начала фестиваля. О подготовке к концерту и особенностях этого выступления Алексей Репников рассказал Псковской Ленте Новостей.

- Название «Музыка на воде» сразу интригует... Вы гастролировали по городам Японии, Китая, Таиланда, США, Германии, Франции, Италии, Испании и т.д. Выступали в таких больших залах, как Кеннеди-центр, Метрополитен-опера. В чём для вас заключаются основные особенности площадки в Пскове?

- Многие музыканты из оркестра впервые пробуют выступить на такой открытой площадке - open air. Я с фестивалем познакомился ещё год назад. Мне тогда сразу понравилось, что здесь проводится очень серьёзная работа над каждой деталью, везде настоящие профессионалы своего дела. Основная особенность площадки заключается в следующем. Когда мы работаем в зале, то всегда в ощущениях используем отражённую акустику, то есть мы слышим звуки, которые отражаются от стен, а за счёт этого выстраиваем и баланс, и громкость. На улице этого нет, ничего не отражается - ты сыграл, звук улетел. Из-за этого сложно играть стройно и вместе, ведь намного хуже слышно друг друга. Это большое испытание для оркестра.

- На первом фестивальном концерте мы должны погрузиться в атмосферу XIX - начала XX века - одной из самых ярких эпох в истории русской культуры. В программе - всемирно известные произведения Михаила Глинки, Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского. Второй концерт посвящается французской музыке. Исходя из чего подбирался такой репертуар для концертных программ?

- Русский репертуар подбирался с опорой на мысль о том, что мы не можем далеко уходить от наших псковских «отцов» - это Николай Андреевич Римский-Корсаков и Модест Петрович Мусоргский. К тому же, в этом году у нас отмечается юбилей Александра Сергеевича Пушкина, из-за этого все произведения других композиторов, которые у нас использованы, это те произведения, которые написаны на сюжеты Пушкина. Репертуар на второй концерт был выбран так: я посмотрел, что давно не шло, и понял, что французскую музыку давно не играли. Для оркестра всегда любая новая программа - это ступенька, ведь каждый осваивает что-то новое.

- Есть ли какая-то смежность между этими музыкальными культурами?

- Композиторы очень тщательно изучают друг друга. Чайковский, Глинка знали «на зубок» произведения каждого иностранного композитора и, черпая что-то от них, прекрасно развивались. Так же работало и наоборот. Например, нашёл композитор у другого какую-то гармонию, которая лучше всех изображает сомнения. Он сразу для себя её зафиксировал, а потом может использовать в своих произведениях. Все друг у друга учатся, в музыке всегда так, поэтому смежность однозначно есть.

- Сегодня вы выступите на сцене с Международным молодёжным симфоническим оркестром. В нём собрались 90 разных музыкантов, из разных стран, и, я так понимаю, что до этого они никогда не играли вместе. Как проходила работа с таким новым оркестром?

- Во-первых, оркестр Псковской области - это для меня очень интересный эксперимент. Мне любопытно, способен ли я сам приподнять оркестр на какой-то следующий уровень. Это очень хочется сделать, так как музыканты здесь действительно хорошие. Это задача и испытание для самого себя, чтобы понять, могу ли я быть главным дирижёром или нет. А то, что сегодня мы делаем на фестивале с молодёжным оркестром, это тоже эксперимент. «Музыка на воде» - это событие, которое выходит за рамки Псковской области. Молодые музыканты, которые собрались в оркестре в этому году, приехали из семи стран: Россия, Белоруссия, Сербия, Китай, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан. Эти ребята учатся в самых разных консерваториях. Мы их очень быстро собрали и за пять дней попытались стать оркестром, и, кстати, многие вещи у нас получаются. Это для них очень значимое событие, ведь многое здесь произойдёт впервые! Например, они впервые аккомпанируют солистам из Большого театра России, которые известны на весь мир. Репетиции у нас проходили в течение пяти дней по восемь часов. Притом, что, это не как в Псковском оркестре, где все музыканты сыграны и прекрасно знают друг друга. Здесь ребята встретились только шесть дней назад.

- Как за такой короткий срок можно объединить всех в коллектив?

- Работой. Только большим количеством работы и упорным трудом… Им было сложно, моментами даже очень.

- Вы как художественный руководитель, наверняка, представляете определенную картину, которая должна сложиться у зрителей во время вашего выступления. Какие ощущения вы хотите вызвать у публики?

- Сегодня основная изюминка на концерте - это взаимосвязь произведений. Они все связаны с Псковской областью либо через Пушкина, либо через композиторов псковской земли. Ещё в конце концерта будет использовано произведение, которое было написано именно для Пскова, называется «Псковская фантазия». Его написала современный композитор - Олеся Бердникова. В произведении есть мотивы, в которых складывается ощущение, что это саундтрек из какого-то фильма, где-то из «Александра Невского» и другие. Для молодёжного оркестра это просто великолепное произведение! Я думаю, что мы его потом оставим для нашего Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, потому что это специфическое, забойное и хорошее произведение. Я считаю, что сегодня зерно и изюминка концерта - это именно «Псковская фантазия». По поводу картины. На концерте представлена музыка и XIX, и XX, и XXI века, которая вся связана с Псковом. Это подводит к мысли о том, что псковская история всегда остаётся актуальной. Мусоргский и Римский-Корсаков - это композиторы-сказочники. То есть, у нас есть и сказочные мотивы, но в тоже время использована опера «Мазепа» по сюжету Пушкина. Так что, картины все разные. Ощущения тоже хочется вызвать самые разные.

Беседовала Анастасия Емельянова