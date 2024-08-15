Культура

Редкие кадры из «Михайловского» опубликовал Главархив Москвы в день 200-летия со дня приезда Пушкина в ссылку

В день 200-летия со дня приезда А. С. Пушкина в псковское родовое имение в так называемую северную ссылку (21 августа 1824 года) Главархив Москвы сделал своеобразный подарок Государственному музею-заповеднику А. С. Пушкина «Михайловское»— опубликовал редкие фотографии пушкинского Святогорья из своего архива.

Торжественный митинг 12 июня 1949 года у могилы поэта в Святогорском монастыре; у микрофона писатель Н. С. Тихонов. Фото Н. И. Драчинского из Главархива Москвы

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в небольшую подборку, в частности, вошли два кадра с празднования 150-летия со дня рождения поэта в Пушкиногорье — у некрополя Пушкиных и Ганнибалов в Святогорском монастыре и на Поэтической поляне в Михайловском, фрагмент экспозиции в доме поэта и «картинка» из сада в мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов. Разные кадры столичные архивисты разместили в своих официальных сообществах в социальных сетях; теперь их можно найти и на страницах Пушкинского заповедника.

Напомним, что сегодняшний юбилей широко отмечают и в «Михайловском»: здесь утром открыли Михайловские Пушкинские чтения «Есть имена, как солнце!..», участие в которых принимают исследователи отечественной истории и культуры из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурина, Владимира, Орла, Пскова, Челябинска, Великого Новгорода, Липецкой, Московской, Ленинградской, Калужской областей. Весьма и весьма представительная конференция, которая продолжит свою работу и завтра, без преувеличения, станет центральным научным событием в год 225-летия со дня рождения поэта, — подчеркнули в музее.