Культура

В Петровском парке Великих Лук открылся фестиваль семейного творчества

На летней эстраде в Петровском парке Великих Лук открылся фестиваль семейного творчества, сообщает Telegram-канал администрации города.

«Можно гордиться тем, сколько в Великих Луках творческих семей!»,- отметили в администрации города.

Также в Петровском парке в День города планируется множество концертных программ. Жители и гости города могут увидеть выступления детских творческих коллективов на концерте под названием «Город детства», скрипичного дуэта «Антикона», ВИА «Микрон» и музыкальных и танцевальных коллективов домов культуры.

Также на территории возле летней эстрады в Петровском парке для гостей праздника подготовлено много различных активностей. Здесь собрались художники, музыканты, танцоры, с талантами которых сегодня можно ознакомиться лично.

«Здесь каждый найдёт себе занятие и отдых по душе. Спешите всё посетить и увидеть лично!», - отмечается в сообщении администрации города.