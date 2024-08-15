Культура

Группа «Марсель» выступила в Финском парке в Пскове. ФОТО

Группа «Марсель» выступила в Финском парке в Пскове 27 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

С 23 по 31 августа в Финском парке в Пскове проходит выставка «Россия начинается здесь». Главным молодежным днем всей выставки стало 27 августа.

Для гостей работали различные интерактивные площадки, играли диджеи, выступали творческие коллективы. Главным хедлайнером вечера стала группа «Марсель». Также на сцене в парке выступили детский эстрадный хор «ЛаккиЛайк» и кавер-группа «Красивая».