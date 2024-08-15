Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Как создать ТОС
карта отдыха и туризма
Работа на заводе
обзор
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
«Европа Плюс» Суперсезон Live tour
Первая ягода
Аграрий с джойстиком в руках
Легкий пар: что едят в банях
Урожай 2024
 
 
 
ещё Культура 15.08.2024 13:040 В честь Дня археолога, посвящается... 27.08.2024 22:510 Группа «Марсель» выступила в Финском парке в Пскове. ФОТО 27.08.2024 22:000 Псковским школьникам предлагают поучаствовать в акции к 950-летию Торопца 27.08.2024 20:160 Выставка известного белорусского художника Феликса Гумена откроется в Музее-усадьбе сето в печорской деревне Сигово 27.08.2024 19:400 Соотечественники из Кыргызстана, Польши и других стран посетили Псковский музей 27.08.2024 18:390 Интерактивная экскурсия «Загляни в глаза» пройдёт в картиной галерее Псковского музея
 
 
 
Самое популярное 27.08.2024 09:511 Инженер умер на рабочем месте в Псковской области 22.08.2024 15:265 Новый перекресток с круговым движением может появиться в Пскове в 2025 году 20.08.2024 14:041 Интерактив: Вагончики рядом с Изборской крепостью 20.08.2024 16:581 Нормально же ездили, кому мешало? 22.08.2024 11:498 Четыре сельские школы в Псковской области не откроются 1 сентября из-за отсутствия учеников
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Группа «Марсель» выступила в Финском парке в Пскове. ФОТО

27.08.2024 22:51|ПсковКомментариев: 0

Группа «Марсель» выступила в Финском парке в Пскове 27 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН 

С 23 по 31 августа в Финском парке в Пскове проходит выставка «Россия начинается здесь». Главным молодежным днем всей выставки стало 27 августа.

Для гостей работали различные интерактивные площадки, играли диджеи, выступали творческие коллективы. Главным хедлайнером вечера стала группа «Марсель». Также на сцене в парке выступили детский эстрадный хор «ЛаккиЛайк» и кавер-группа «Красивая». 

Теги: #выставка
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег потратили на сбор ребенка в школу?
В опросе приняло участие 71 человек
27.08.2024, 22:510 Группа «Марсель» выступила в Финском парке в Пскове. ФОТО 27.08.2024, 22:000 Псковским школьникам предлагают поучаствовать в акции к 950-летию Торопца 27.08.2024, 21:400 Когда собственника могут водворить из квартиры, объяснили эксперты 27.08.2024, 21:200 Международная научно-практическая медицинская конференция пройдет в Пскове
27.08.2024, 21:140 Девятнадцать жителей Псковской области удостоены высоких наград и званий в честь юбилея региона 27.08.2024, 21:000 Более 60% псковичей заявили, что им критично важно найти работу в ближайшее время — опрос 27.08.2024, 20:540 Председатель псковского облсовпрофа провёл рабочую встречу с главным врачом островской межрайонной больницы 27.08.2024, 20:400 Каждый третий пскович хоть раз плакал на работе — опрос
27.08.2024, 20:202 «Горячая линия» по вопросам лекарственного обеспечения открыта в Псковской области 27.08.2024, 20:160 Выставка известного белорусского художника Феликса Гумена откроется в Музее-усадьбе сето в печорской деревне Сигово 27.08.2024, 20:000 «Единая Россия» доставила в Курскую область 950 тонн гуманитарной помощи 27.08.2024, 19:540 В Правительстве Псковской области обсудили вопросы взаимодействия с уголовно-исполнительной системой региона
27.08.2024, 19:400 Соотечественники из Кыргызстана, Польши и других стран посетили Псковский музей 27.08.2024, 19:380 В многоквартирном доме в Великих Луках отремонтировали сразу четыре элемента в рамках капитального ремонта 27.08.2024, 19:200 Депутаты провели приемку отремонтированного двора на Октябрьском проспекте в Великих Луках 27.08.2024, 19:130 ДТП с участием трёх машин произошло на Ольгинском мосту в Пскове
27.08.2024, 19:000 МЧС открыло выставку социальной рекламы в Пскове 27.08.2024, 18:510 «Собственной персоной»: Константин Болотин о 90-летии псковского «Горводоканала». ВИДЕО 27.08.2024, 18:490 Бессмертный полк в цифровом формате: псковичей приглашают к участию в проекте «Лица Победы» 27.08.2024, 18:470 Управляющая компания «Новый квартал» завершила подготовку домов к отопительному сезону
27.08.2024, 18:450 Более миллиона рублей задолжал псковский работодатель своим сотрудникам 27.08.2024, 18:440 Регионального победителя акции «Диктант Победы» наградили в Великих Луках 27.08.2024, 18:420 Общежитие для иностранцев организовали вместо склада в здании пыталовской поликлиники 27.08.2024, 18:390 Интерактивная экскурсия «Загляни в глаза» пройдёт в картиной галерее Псковского музея
27.08.2024, 18:360 Концерт группы «Интонация» пройдёт для псковских студентов 27.08.2024, 18:340 Великолучанка потеряла более 35 тысяч рублей под предлогом аренды паркинга 27.08.2024, 18:320 Профсоюзы приняли участие в Дне добровольчества на выставке «Россия начинается здесь» 27.08.2024, 18:300 28 единиц оружия и 102  боеприпаса изъяли росгвардейцы у псковичей
27.08.2024, 18:280 За сутки трое псковичей обогатили мошенников почти на пять миллионов рублей 27.08.2024, 18:260 Движение на участке улицы Некрасова в Пскове перекроют 29 августа в связи с празднованием 80-летия УФСБ 27.08.2024, 18:230 «Креативная экономика»: Индустрия фото. ВИДЕО 27.08.2024, 18:210 Пскович представил область на «Профрадиоэлектрониаде-2024» в Анапе
27.08.2024, 18:170 Псковская швейная фабрика «Славянка» представила новую коллекцию мужской одежды на международной выставке моды в Москве 27.08.2024, 18:171 Российский кинематограф занялся производством комедии про Байдена 27.08.2024, 18:160 Михаил Ведерников в рамках юбилея Псковской области вручил региональные награды 27.08.2024, 18:090 Псковский суд признал обоснованным отказ ТИК в регистрации Николая Кузьмина* кандидатом в депутаты
27.08.2024, 17:480 Наталье Юрченко присвоили звание «Заслуженный работник СМИ Псковской области» 27.08.2024, 17:430 Интерактив: «Благоустройство» в центре города Печоры 27.08.2024, 17:410 Мошенники начали создавать групповые чаты от имени школ и учителей  27.08.2024, 17:240 Футбольная команда «Псков» сыграет с «Тосно» в Санкт-Петербурге
27.08.2024, 17:180 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 27 августа 27.08.2024, 17:130 Густой туман ожидается в Псковской области 28 августа 27.08.2024, 17:120 «Дневной дозор»: Приравнять к вредной работе профессию учителя 27.08.2024, 17:120 Напомнить детям правила электробезопасности призвали псковичей
27.08.2024, 16:580 «Гонки по вертикали»: задержание Дурова, награда Козловскому и выборы на финишной прямой. ВИДЕО 27.08.2024, 16:571 Ремонт коллектора вдоль улицы Максима Горького в Пскове могут закончить к 1 ноября 27.08.2024, 16:470 К 455-летию Святогорского монастыря: семь причин посетить древнюю обитель 27.08.2024, 16:400 Началось строительство газопровода в деревне Мазилино Псковского района
27.08.2024, 16:390 Активная работа сотрудников «Горводоканала» позволила предприятию выйти из финансового кризиса — Константин Болотин 27.08.2024, 16:360 Святогорье на картинах выдающегося художника-реалиста экспонирует в сети музей-заповедник «Михайловское» 27.08.2024, 16:210 Интерактив: Судьба правой стороны Красноармейской набережной 27.08.2024, 16:150 Почти 40 тысяч домовладений псковичей обойдут члены избиркома в преддверии выборов
27.08.2024, 16:100 Пожилой мужчина сильно пострадал после наезда автомобиля в Пскове 27.08.2024, 15:561 Лето на набережной реки Великой. ФОТОРЕПОРТАЖ 27.08.2024, 15:520 «Гонки по вертикали»: задержание Дурова, награда Козловскому и выборы на финишной прямой 27.08.2024, 15:491 Зооприют «Невельские хвостики» закрывается
27.08.2024, 15:450 19-летний молодой человек пропал в Пушкиногорском районе 27.08.2024, 15:400 Выходца из семьи псковичей выдвинули на пост мэра Хельсинки 27.08.2024, 15:140 На выставке «Россия начинается здесь» в Пскове проходит молодёжный день 27.08.2024, 15:110 Фотографы Пскова пожаловались на отсутствие оборудованных выставочных площадок
27.08.2024, 15:000 Музейная комната «Горводоканала» откроется в Пскове 27.08.2024, 14:550 Псковский спектакль «Лягушки» покажут на сцене Александринского театра 27.08.2024, 14:430 Скончалась преподаватель псковской музыкальной школы №2 Татьяна Григорьева 27.08.2024, 14:380 Сироту и ее соседей в Великих Луках требуют выселить из муниципальной квартиры
27.08.2024, 14:270 Строительство дороги к «Экотехнопарку» начали в Палкинском районе 27.08.2024, 14:090 Ушел из жизни основатель первых магазинов самообслуживания «Телекс» в Великих Луках Владимир Спиридонов 27.08.2024, 13:550 «Пейзажем у нас в области не заработаешь»: псковский фотограф рассказал об особенностях своей работы 27.08.2024, 13:431 Мультимедийный спектакль «Псков – город-воин» снова покажут в Довмонтовом городе
27.08.2024, 13:210 Преобразование районов в вопросах и ответах. Второй этап. ИНФОГРАФИКА 27.08.2024, 13:180 Великолучанин за несколько недель перевёл мошенникам более двух миллионов рублей 27.08.2024, 13:160 Опубликована подборка самых необычных ролей псковских актеров 27.08.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Константином Болотиным
27.08.2024, 12:510 Жилой дом спасли от пожара ночью в печорской деревне Глазово 27.08.2024, 12:390 Дорожку для чудотворной иконы готовят к празднику Успения Пресвятой Богородицы в Печорах 27.08.2024, 12:220 Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 28 августа 27.08.2024, 12:141 Установление обстоятельств смертельного ДТП в Дедовичском районе контролирует прокуратура
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru