Общество

На выставке «Россия начинается здесь» в Пскове проходит молодёжный день

На выставке «Россия начинается здесь» в Пскове проходит молодёжный день, сообщается в группе «Молодежь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: «Молодежь Псковской области» / «ВКонтакте»

В шатре установлены площадки Псковского государственного университета. Здесь можно попробовать себя в мастер-классах, поиграть в настольные игры, пройти профориентационный и другие тесты.

На площадке вместе с экопроектом «Зелёные инициативы» можно смастерить открытку из вторсырья и поиграть в тематические игры.

На площадке спорта в рамках фестиваля «Плеск» проходят выступления по воздушному кольцу. Позже для всех желающих пройдет большая массовая зарядка.

В 16:00 начнутся активности от Молодёжного центра города Пскова.