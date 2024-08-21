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Общество

На выставке «Россия начинается здесь» в Пскове проходит молодёжный день

27.08.2024 15:14|ПсковКомментариев: 0

На выставке «Россия начинается здесь» в Пскове проходит молодёжный день, сообщается в группе «Молодежь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте». 

Фотографии: «Молодежь Псковской области» / «ВКонтакте»

В шатре установлены площадки Псковского государственного университета. Здесь можно попробовать себя в мастер-классах, поиграть в настольные игры, пройти профориентационный и другие тесты. 

На площадке вместе с экопроектом «Зелёные инициативы» можно смастерить открытку из вторсырья и поиграть в тематические игры.

На площадке спорта в рамках фестиваля «Плеск» проходят выступления по воздушному кольцу. Позже для всех желающих пройдет большая массовая зарядка.

В 16:00 начнутся активности от Молодёжного центра города Пскова.

Вечером посетителей ожидают выступления:

  • детского эстрадного хора «ЛаккиЛайк» в 18:30,
  • кавер-группы «Красивая» в 20.00,
  • главных артистов вечера - группы «Марсель» в 21.00. 
Теги: #выставка
Источник: Псковская Лента Новостей
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