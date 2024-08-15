Культура

Несколько огромных керамических сосудов нашли археологи в Пскове

Несколько огромных керамических сосудов нашли археологи на раскопе на улице Кузнецкой в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».

«Суббота на раскопе на улице Кузнецкой выдалась жаркой в прямом и переносном смысле. Аккуратно извлекали из земли и упаковывали несколько огромных керамических сосудов, датируемых XVII-XVIII веками. Они станут достойным украшением археологической коллекции раскопа и будущих экспозиций Псковского музей-заповедника», - рассказали археологи.

Напомним, археологи начали работы на самом масштабном по площади раскопе 2024 года на улице Кузнецкой в Пскове.