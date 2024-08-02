Археологи начали самые масштабные за 2024 год раскопки в Пскове

Археологи начали работы на самом масштабном по площади раскопе 2024 года на улице Кузнецкой в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».
Фотографии: Telegram-канал «Псковская археология»
Участок раскопок находится за пределами крепостных стен, но археологи уверены, что несмотря на это их ждёт множество интересных находок. «Хотя этот участок города находится за пределами крепостных стен, работы предыдущих лет уже давали интересные материалы по освоению данной территории. Уже сейчас можно сказать, что находок и открытий будет немало» - поделились археологи.
Ранее сообщалось, что археологи завершили работы на раскопе Выбуты-10 в Псковском районе.