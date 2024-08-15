Культура

Стартовала всероссийская акция для школьников «Во славу русского гения»

Стартовала всероссийская акция для школьников «Во славу русского гения». Акция проходит по всей стране и посвящена 225-летию со Дня рождения Александра Пушкина. Мероприятие призвано не только подчеркнуть величие гения русской литературы, но и открыть новые горизонты для юных талантов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Школьники могут принять участие в творческом соревновании и проявить свои литературные, артистические и художественные способности в четырех номинациях:

«Пушкин и театр» – театральные постановки по произведениям великого поэта;

«Пушкинские чтения» – выразительное прочтение стихов А. С. Пушкина;

«И в новом веке Пушкин с нами» – создание собственного произведения, посвященного творчеству поэта;

«Пушкин в живописи» – создание портрета Александра Пушкина или иллюстрации к одному из его произведений.

Для участия в акции необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций и до 15 октября оставить заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».

По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей в области театра и литературы, выберет 50 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».