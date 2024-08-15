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Культура

Ремонтно-реставрационные работы в мемориальном парке усадьбы Ганнибалов вышли на финишную прямую

30.09.2024 09:15|ПсковКомментариев: 0

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», в мемориальном парке музея-усадьбы Ганнибалов «Петровское» подходят к завершению работы, запланированные в федеральной программе празднования 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина. По просьбе корреспондента Псковской Ленты Новостей сделанное на сегодняшний день в «Петровском» прокомментировала Ольга Чужикова, руководитель «Дирекции по строительным и реставрационным работам» («Ресстрой», Москва) — организации, которая проводила ремонтно-реставрационные мероприятия в мемориальных парках Государственного музея-заповедника «Михайловское».

Завершающий этап реставрации центральной аллеи в парке мемориальной усадьбы «Петровское». Здесь и далее фото Николая Алексеева (музей-заповедник «Михайловское»).

Ольга Чужикова напомнила, что последние реставрационные и, в частности, паркоустроительные работы в Петровском проводили почти четверть века назад, в 2001 году. Кроме антропогенной нагрузки, связанной с колоссальным туристическим потоком, парки, конкретно — парковые дорожки всё это время несли ещё и дополнительные естественные нагрузки. «Псковская область — это зона избыточного переувлажнения, дожди здесь частые, и дорожки, крытые песком и известняковой щебёнкой, работали ещё и как дренажные канавы. Постепенно они заилились и уже требовали фрагментарной вычинки. К тому же, за годы эксплуатации стало ясно, где воду надо «отводить», подхватывая её специальными лотками. Вот такой незаметной стороннему взгляду, но совершенно необходимой для нормального функционирования музея работой мы и занимались на этом этапе реставрации в Петровском. Теперь туристов по парку можно будет водить в любую погоду».

Рассказала Ольга Чужикова и о работах на необычном объекте — традиционной для старинных парков горке-улитке, на вершину которой нужно подниматься по дорожке-серпантину. Эта парковая «затея», — отметила специалист, также порядком пострадала от долгой, активной и, главное, не всегда щадящей эксплуатации: «Люди, которые приходят гулять в старинный парк, не всегда понимают, что детям кататься на попе с земляной горки под названием ″Парнас″ нехорошо. За два с лишним десятилетия горка превратилась в эдакий глинистый обмылок. Сейчас там восстановлена спиралевидная дорожка, поправлены склоны. Кроме того, на склоны высажен барвинок, и горка огорожена ярко-оранжевой сеткой, пока грунт и растения не укоренятся, то есть, в течение года, как минимум впускать на ″Парнас″ народ не будут».

Завершающий этап реставрации парковой затеи — горки «Парнас».

Особо заметные тем, кто уже бывал в парке Петровского, изменения коснулись центральной аллеи, ведущей от мемориального дома П.А. и В.П. Ганнибалов к беседке-гроту. Исчезли два прямоугольных газона, рассекавшие дорожку на две полосы, и, во-первых, сама дорожка стала немного шире, что, немаловажно, при значительно возросшем за последние годы туристическом потоке. «Одно, когда по аллее ходят четыре барышни в тряпичных туфельках, и совсем другое, когда по усадьбе идут группа за группой. Что, конечно, не может не радовать, потому что недвусмысленно свидетельствует об интересе к Пушкинскому Заповеднику», — итожит Ольга Чужикова. И добавляет, что такое решение позволило ещё и несколько отдалить собственно пешеходную часть аллеи от обрамляющих её деревьев, и теперь туристы будут «…меньше оттаптывать им корни, а то это очень болезненная для деревьев ситуация…»

Завершающий этап реставрации центральной аллеи в парке мемориальной усадьбы «Петровское».

Напомним, что план реставрационно-ремонтных мероприятий в музеях-усадьбах Пушкинского заповедника, в том числе — в парках мемориальных имений был утверждён к финансированию и исполнению в 2022 году и рассчитан на 2023—2024 годы. Прошлой осенью основные работы сотрудники «Михайловского» и организации-подрядчика произвели в парке Тригорского.

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Источник: Псковская Лента Новостей
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