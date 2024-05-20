Культура

Специалист-архитектор оценила итоги реставрационных работ в парке Тригорского

Ольга Чужикова, руководитель «Дирекции по строительным и реставрационным работам» («Ресстрой», Москва), проинспектировала работы, которые в рамках программы подготовки к празднованию 225-летия А. С. Пушкина вверенная ей организация проводила в мемориальных парках Государственного музея-заповедника «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, специалист осталась удовлетворена увиденным.

Елена Абдулаева. В Тригорском (2017). Из фондов музея-заповедника

В частности, Ольга Чужикова отметила, что в Тригорском, кроме прочего, удалось частично решить «вечную парковую проблему», а именно обеспечить проветривание парка, омолодив часть кустов лещины на граничном валу и осуществив работы по уборке больных, усохших деревьев, что привело к восстановлению вертикальной планировки парка. «Парк стал светлее, и комарам здесь теперь уже будет не так привольно», — констатировала специалист.

Ольга Чужикова также убедилась, что дубовые деревца, вновь высаженные на площадке парковой затеи «Солнечные часы», благополучно перезимовали: «Заповедник закупил хороший посадочный материал — это восьми-десятилетние саженцы, "прошедшие школу", то есть деревца, которые в питомнике несколько раз пересаживали, приучая к пересадке и формируя не только крону, но, одновременно и корневую систему. Безусловно, дубки некоторое время ещё могут болеть, но они прижились, листва и почки есть на всех, мы проверили!»

Отметила Ольга Чужикова и работу, которую её подчинённые выполнили, ремонтируя дорожки в усадьбе «Тригорское» — с 1998 года они уже просто износились и их нужно было приводить в порядок. «Опыт эксплуатации усадьбы показал, где течёт вода, размывая и дорожки, и газоны. И мы "подхватили" эти проблемные места лотками из булыжника. Такими же перехватывающими лотками, кстати, мы оборудовали и дорожку вокруг пруда-"Рыбы" в Петровском. До этого паркового элемента раньше у музея всё как-то “не доходили руки“, но теперь эта тропа может быть полноценно включена "в экскурсионный оборот". Это очень важно, потому что туристов в заповеднике в последние годы стало значительно больше, и сотрудникам музеев приходится перераспределять потоки посетителей, в том числе и в парковых пространствах».

Эта работа, обеспечивающая «визуальный ряд» в музее-заповеднике, для посетителей незаметна; по сути, она и должна быть незаметной, — подытожила руководитель «Дирекции по строительным и реставрационным работам».

В музее напомнили, что в конце 1990-х, когда в Святогорье вели беспрецедентную реставрацию и реконструкцию мемориальных усадеб и укрепление холма, на котором расположены Святогорский монастырь и некрополь Ганнибалов и Пушкиных с могилой поэта, Ольга Чужикова была заместителем директора музея-заповедника по реставрации и развитию. За комплекс работ, осуществлённых тогда в Пушкинском заповеднике, она в составе большой группы музейщиков и реставраторов была удостоена Государственной премии Российской Федерации в области архитектуры.