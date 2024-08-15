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Создать картину из листьев и цветов смогут псковичи на мастер-классе в Изборске

Культура

Создать картину из листьев и цветов смогут псковичи на мастер-классе в Изборске

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Новый мастер-класс из цикла «Расписные выходные» пройдёт в Изборске 5-6 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Изборск». Фото: музей-заповедник «Изборск» Участники мастер-класса «Родные просторы. Необычайная флористика» смогут создать осеннюю картину из засушенных цветов и листьев Изборско-Мальской долины. Занятия будут проходить 5-6 октября в 13:00. Чтобы принять участие в мастер-классе, необходимо предварительно записаться, позвонив по телефону: 8 (921) 219-84-70 с 9:00 до 17:00. Место проведения: музейная мастерская в доме купца Шведова (улица Печорская, 32)