Создать картину из листьев и цветов смогут псковичи на мастер-классе в Изборске

Новый мастер-класс из цикла «Расписные выходные» пройдёт в Изборске 5-6 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Изборск».
Фото: музей-заповедник «Изборск»
Участники мастер-класса «Родные просторы. Необычайная флористика» смогут создать осеннюю картину из засушенных цветов и листьев Изборско-Мальской долины.
Занятия будут проходить 5-6 октября в 13:00. Чтобы принять участие в мастер-классе, необходимо предварительно записаться, позвонив по телефону: 8 (921) 219-84-70 с 9:00 до 17:00.
Место проведения: музейная мастерская в доме купца Шведова (улица Печорская, 32)