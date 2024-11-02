Культура

Псковский музей-заповедник вошёл в топ-10 самых заметных музеев России

Псковский музей-заповедник вошёл в топ-10 самых заметных музеев России, где занял 8 место. По итогам трех кварталов 2024 года гуманитарный просветительский проект «Культура РФ» и система оценки репутации СКАН-Интерфакс опубликовали рейтинг самых знаменитых российских музеев. Стоит отметить, что в рейтинг вошли только два музея из регионов (Псков и Калининград).

Первое место в медиарейтинге занял Музей Победы (10,5 млн) — его показатель почти в два раза выше, чем у соседнего в рейтинге. Пик информационной заметности Музея Победы зафиксирован в апреле и мае — это обусловлено проведением ряда мероприятий, акций и проектов, приуроченных ко Дню Победы. Активно освещалось открытие шестой международной патриотической акции «Диктант Победы», которая состоялась на Поклонной горе. Интерес СМИ также привлекла передача Министерством обороны России в Музей Победы рассекреченных документов о деятельности советской военной разведки накануне и в период Великой Отечественной войны.

На второй строчке расположился Эрмитаж (5,5 млн). Среди ключевых инфоповодов — реставрация полотна «Венера и Амур» немецкого художника эпохи Ренессанса Лукаса Кранаха Старшего и открытие выставки картин эпохи Возрождения, в создании которых мог участвовать Леонардо да Винчи. Для проекта создали цифровую фигуру — аватар художника — который рассказывал гостям об экспозиции. «Еще одна новость — рекордное число посетителей Эрмитажа в Международный женский день — также широко распространилась в СМИ», — отмечает Юлия Михайлова, директор системы оценки репутации СКАН-Интерфакс.

Третьяковская Галерея заняла третье место (4,2 млн): музей активно расширяет свое присутствие в регионах страны. Так, в конце мая галерея официально открыла первый филиал в Самаре, до конца года планируется открыть еще два — в Калининграде и Краснодаре. Высокий уровень заметности получил выставочный проект «Здравствуй, Россия», который откроется в Столичном музее Пекина осенью 2024 года и покажет коллекцию Третьяковской галереи. В центре внимания — практически вся история русского искусства, от древнерусской живописи до медиаарта начала XXI века.

На четвертом месте — Русский музей с показателем в 3,8 млн, что всего на 11% ниже показателя Третьяковской галереи. В медиаполе Русского музея наибольший интерес вызвала новость о завершении «открытой» реставрации картины Карла Брюллова «Последний день Помпеи». Кроме того, сообщалось, что Русский музей примет масштабную выставку работ Брюллова, которая стартует 18 октября 2024 года.

Замыкает топ-5 Государственный Исторический музей (2,4 млн). В фокусе — анонсы выставок и мероприятий музея. Наиболее активно распространялась информация об открытии выставки «Новодевичий монастырь. Вехи истории» в августе 2024 года.

Также в десятку вошли:

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (2,1 млн) — он вместе со Сбером будет работать в сфере цифровизации и сохранения мирового культурного наследия для потомков;

Государственный музей-заповедник «Царицыно» (1,6 млн), который в июне отметил 40-летний юбилей;

Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (1,6 млн);

Государственный музей-заповедник «Петергоф» (1,4 млн);

Музей-заповедник «Музей Мирового океана» (1,3 млн).

Индекс заметности — специальный индекс, разработанный системой оценки репутации СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника публикации и роль компании в новости.

В рейтинге участвовали музеи, работающие на территории РФ.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы СКАН, которая включает на данный момент более 75 тысяч СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Напомним, ранее Псковский музей-заповедник вошел в топ-20 российских музеев за 2023 год по версии компании «Медиалогия» и занял 11-ю позицию.