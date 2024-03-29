Общество

Псковский музей-заповедник вошел в топ-20 российских музеев за 2023 год по версии «Медиалогии»

Псковский музей-заповедник вошел в топ-20 российских музеев за 2023 год и занимает 11-ую позицию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея со ссылкой на медиарейтинг компании «Медиалогия».

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Это результат работы большого сплоченного коллектива сильных профессионалов, возглавляемых чутким, мудрыми и целеустремленным руководителем. Музей становится всё более и более интересным, достойным внимания, заметным общественности и СМИ. Для вас, наши дорогие посетители, мы готовим и проводим невероятные, яркие мероприятия, открываем долгожданные и грандиозные выставки и экспозиции. Благодарим за интерес и отклик каждого из вас!» - подчеркнули в музее-заповеднике.

«Также благодарим наших партнеров и коллег, региональные и федеральные СМИ за интерес к Псковскому музею, плодотворное сотрудничество и яркие совместные проекты», - добавили в пресс-службе.