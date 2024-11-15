Культура

Работы всемирно известного российского иллюстратора экспонирует «Михайловское»

Сегодня, в день 90-летия Бориса Диодорова, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» в своём официальном сообществе открыл выставку его работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике.

Борис Диодоров. Святогорский монастырь (2002). Из фондов «Михайловского».

Фото здесь и далее: пресс-служба псковского музея-заповедника

В «Михайловском» подчеркнули, что гордятся многолетней дружбой со всемирно известным графиком, мастером иллюстрации, обладателем золотой медали Биеннале иллюстраций в Братиславе, Гран-при Андерсена в Оденсе и других престижных наград, народным художником России, чьи работы хранятся в Государственной Третьяковской галерее, в музее Изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, в Словацкой национальной галерее (Братислава), во многих других государственных и частных собраниях в России и за рубежом. В Пушкинском Заповеднике также благодарны художнику за многие его творческие начинания и подарки. Так, именно с лёгкой руки Бориса Диодорова в начале этого века в Святогорье начались и стали постоянными художественные практики и, по их итогам, выставки работ студентов Московского государственного университета печати (сейчас — Институт графики и искусства книги имени В. А. Фаворского в составе Московского Политехнического университета), где мэтр тогда преподавал. Многие работы с этих выставок затем оказываются в фондах «Михайловского». Они продолжают художественную летопись псковских пушкинских мест и чрезвычайно интересны и с художественной точки зрения, и как взгляд нового поколения на музей и Пушкина, подчеркнули в заповеднике.

Привели в «Михайловском» и другой пример: в 2006 году Борис Диодоров привёз в дар музею уникальную, изданную всего в ста экземплярах книгу, основой которой стал репринт автографа Пушкина из архива Андерсена в Копенгагенской Королевской библиотеке. Заветный листок Андерсену подарила дочь русского генерала Мандерштерна Елизавета. Зная, что Ханс Кристиан боготворит Пушкина, Елизавета упросила свою кузину, невесту известного русского цензора и страстного коллекционера рукописей Петра Капниста, добыть автограф поэта, и та из любви к сестре вырезала страничку из тетради элегий, переписанных Пушкиным для предоставления в цензуру. Каждый экземпляр уникальной книги-репринта подписан: «Экземпляр королевы Дании Маргарет II», например, или — «Экземпляр Пушкинского Заповедника».

А совсем недавно, в 2022 году Борис Аркадьевич пожертвовал в фонды музея 291 предмет из личной коллекции — собственные работы и работы своих друзей, именитых художников. Достаточно сказать, что среди них — произведения Бориса Непомнящего, братьев Трауготов, Юрия Селиверстова, многих, многих других.

Борис Диодоров. Иван Грозный (1980-е). Из фондов «Михайловского»

Сейчас, по сообщению главного хранителя музейных предметов Пушкинского Заповедника Дарьи Плотниковой, «Михайловское» располагает и очень солидным собранием работ самого Диодорова. Это 289 произведений живописи и графики, как печатной, так и оригинальной. Среди них — виды псковских пушкинских мест, архитектурные пейзажи с памятниками Пскова, Изборск, Талабские острова, Печоры, Порхов и так далее. Другая значительная часть музейной коллекции — художественное прочтение русской классики и прежде всего Пушкина, иллюстрации к боготворимому Диодоровым Андерсену, многое другое.

Небольшая виртуальная выставка, открытая сегодня, представляет работы, созданные в разные годы, отметили в музее. Кроме того, пользователи Сети могут увидеть и автограф художника на книге «Радость поиска», которую мэтр передал в библиотеку «Михайловского» в конце сентября нынешнего года.

В музее уточнили, что новая цифровая экспозиция подготовлена в рамках большого интернет-проекта «Художник и музей», который стартовал в соцсети более четырёх лет назад, в конце июля 2020 года. Здесь, под пушкинской рубрикой «Везде передо мной подвижные картины…», заповедник регулярно знакомит своих интернет-посетителей с творчеством живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших Пушкиногорье, создавших портреты поэта, проиллюстрировавших его стихи или прозу.

Музейные работники убеждены, что цифровые экспозиции, при всей их внешней скромности, весьма и весьма значимы: «Это самый простой и в то же время достаточно действенный способ показать большому количеству людей вещи из фондового собрания. И возможно, после этого знакомства кому-нибудь захочется побывать в заповедных выставочных залах и без «посредничества» электронных средств коммуникации».