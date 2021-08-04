Культура

Художницу из деревни Шаробыки представляет миру музей-заповедник «Михайловское»

Новую выставку в рамках цифрового проекта «Художник и музей» предлагает сегодня интернет-пользователям Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». В небольшой экспозиции, размещенной в официальных сообществах музея в социальных сетях — репродукции картин самодеятельной «наивной» художницы из Пушкиногорского района Людмилы Кагосян.

Людмила Кагосян. Святогорский монастырь. Из фондов Пушкинского Заповедника

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, Людмила Федоровна родилась в 1936 году на Украине, детство и юность провела в Сибири, а после замужества оказалась на Кавказе, в Сухуми. После событий 1992 года семья, потеряв дом и имущество, была вынуждена бежать в псковскую деревню Шаробыки. В Пушкиногорье 66-летняя Людмила Кагосян стала работать смотрительницей усадьбы Осиповых и Вульфов «Тригорское и неожиданно даже для себя стала писать пейзажи Пушкиногорья. Это было тем более удивительным, что, что до этого ни живописью, ни графикой она никогда не занималась. По словам художницы, новое увлечение спасло ее и от тяжелых мыслей о пережитой войне, и даже от подступивших болезней.

Первая персональная выставка акварелей Людмилы Кагосян была развёрнута в экспозиционном пространстве тригорской баньки осенью 2005 года, на семидесятом году её жизни. С тех пор её работы неоднократно представляли посетителям заповедника, часть из них вошла в музейное собрание.

Напомним, что в постоянной рубрике «Художник и музей» в своих пабликах сотрудники «Михайловского» регулярно знакомят подписчиков и посетителей с творчеством живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших мемориальные усадьбы Пушкинского Заповедника и их окрестности.