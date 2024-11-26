Культура

Выставку к 180-летию с рождения Римского-Корсакова с экспонатами Псковского музея открыли в Москве

Выставку «Царь сказки. К 180-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова» представили Российский национальный музей музыки совместно с Псковским музеем-заповедником в Москве вчера, 26 ноября. Среди экспонатов значительное место занимаются мемориальные предметы, привезенные из Музея-усадьбы Н.А. Римского-Корсакова в Вечаше. На выставке можно увидеть подлинные личные вещи композитора, первые издания опер из семейного архива, мозаичные работы, а также резьбу по дереву по сюжетам опер Н.А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Композитора не случайно называют «Царем сказки». Он переводил на язык музыки русские сказки, древние сказания, былины, реальные и фантастические истории. Каждый раздел выставки посвящён одной из пяти опер композитора, написанных на сказочные сюжеты – «Снегурочка», «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Кащей бессмертный» и «Золотой петушок».

На выставке представлены живописные работы именитых театральных художников конца XIX – начала XX века: Михаила Врубеля, Константина Коровина, Ивана Билибина, Александра Бенуа, Фёдора Федоровского и других; авторские рукописи Римского-Корсакова, редкие печатные нотные издания, фотографиями исполнителей.

Среди уникальных экспонатов выставки – майолики Михаила Врубеля «Берендей» и «Волхова», эскиз декорации к опере «Золотой петушок» Константина Коровина, эскиз декорации к опере «Садко» Фёдора Федоровского, автограф Римского-Корсакова одного из номеров самой знаменитой оперы – «Снегурочка», автограф с распределением ролей в опере «Садко», а также театральные костюмы выдающегося оперного артиста Фёдора Шаляпина и певицы Большого театра Натальи Шпиллер.

Впервые демонстрируются редкие программы постановок опер Римского-Корсакова оперной антрепризой «Русская опера в Париже» 1930-х годов, украшенные вклейками – иллюстрациями работы Ивана Билибина и Виктора Васнецова.

Выставка будет работать для посетителей с 26 ноября 2024 года по 23 марта 2025 года в Музее музыки (Москва, улица Фадеева 4).

Напомним, что летом этого года совместная выставка двух музеев была открыта в в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Плюсском районе Псковской области. Проект был посвящён творчеству великого композитора и неразрывно связан с его пребыванием в любимой усадьбе, где он провёл несколько лет.