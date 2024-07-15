Культура

Выставка, посвящённая сказочному композитору

Торжественное открытие выставки «Что ни опера, то сказка» прошло в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Плюсском районе 12 июля. Выставка посвящена 180-летию со дня рождения композитора и рассказывает о нём, как о гении музыкальной сказки.

Небольшая усадьба в русской глубинке на берегу озера, окружённая высокими липами, духом народности и спокойствием - всё, что нужно творцу, чтобы создать свои вечные произведения. Усадьба Вечаша в Псковской области стала источником вдохновения великого русского композитора Николая Римского-Корсакова. Здесь до сих пор бережно хранится память о его быте, восхваляется его грандиозное наследие. Именно поэтому сюда прибыли уникальные экспонаты, связанные с его самыми гениальными произведениями.

Выставка является совместным проектом Российского национального музея музыки, который находится в Москве, и Псковского музея-заповедника. Из столицы прибыли экспонаты, которые показывают разные периоды его жизни, но прежде всего отражают его способность рассказывать сказки с помощью музыки. Самой яркой частью выставки является костюм Фёдора Шаляпина, в котором он выступал в роли Ивана Грозного в опере «Псковитянка». Помимо этого, здесь представлены фарфоровые фигурки, изображающие героев оперы «Сказка о царе Салтане», эскизы костюмов и декораций. Также музей музыки предоставил фондовые записи из своей коллекции. Благодаря этому, каждый посетитель сможет узнать подробнее о всех экспонатах и погрузиться в творческую жизнь Римского-Корсакова.

Почётными гостями на открытии выставки стали генеральный директор Псковского музея-заповедника, член совета по культуре и искусству при президенте РФ Светлана Мельникова, а также генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов. Все посетители выставки восхищались атмосферой, которой наполнена территория усадьбы. Здесь чувствуется простор для вдохновения, домашний уют и самобытность.

«Есть музеи, в которые заходишь и понимаешь, что тут есть дух. Здесь я его почувствовал. Здесь есть ощущение, что хозяин вышел ненадолго и скоро обязательно вернётся, а мы все просто в гостях», - поделился своими впечатлениями Михаил Брызгалов.

Имение Вечаша стало любимым местом летнего отдыха Николая Римского-Корсакова и его семьи. Впервые он взял усадьбу в аренду в 1894 году, а затем возвращался сюда работать над своими произведениями шесть раз. Местность настолько восхищала композитора, что в 1907 году он купил усадьбу, которая находится неподалёку, - Любенск. Больше всего его восторгала простота, безлюдность, тишина и спокойствие здешних мест. Сближение с природой до сих пор ощущают все, кто приезжает посетить музей.

«Совершенно естественно, что эти необыкновенные, сказочные оперы рождались в пространстве этой усадьбы», - подметила Светлана Мельникова.

Вечаша была для Николая Римского-Корсакова неиссякаемым источником вдохновения. В стенах усадьбы он написал пять опер: «Ночь перед Рождеством» (1894 год), «Садко» (1895 год), «Царская невеста» (1898 год), «Сказка о царе Салтане» (1899 год), «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (1904 год). Виды и природа дарили автору вдохновение, а наблюдения за крестьянской жизнью - музыкальный фольклор, понимание народной тематики.

Жизнь творца всегда отражается в его произведениях. Окунувшись в окрестности, по которым ходил композитор, увидев пейзажи, которые завораживали его, можно понять творчество Николая Римского-Корсакова глубже, почувствовать дух, который был ему близок. Выставка будет работать до 13 октября. Здесь гости смогут взглянуть на то, что вдохновляло сказочника мира классической музыки.

Анастасия Емельянова