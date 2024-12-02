Культура

Директор фестиваля «Пушкин. Михайловское»: У нас действительно звёздное жюри

Члены жюри III Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» — участники посвящённой фестивалю пресс-конференции в петербургском офисе ТАСС сегодня, 3 декабря, рассказали о том, какими критериями будут руководствоваться при оценке фильмов из конкурсной программы.

Так, в частности, писатель, актёр, автор и исполнитель песен Константин Арбенин самым важным для себя считает цельность художественного произведения и его самобытность. «Я не берусь говорить за всех членов жюри, но не только, например, хороший мультипликат или хорошая сценарная работа, а всё вместе должно выглядеть как произведение искусства. Я недавно видел новость о том, что где-то состоялся фестиваль, который называется "Диалоги в кино", то есть там награждают за лучшие диалоги в кино. Мне показалось это очень смешным и одновременно очень печальным, потому что говорит о кризисе. Когда нет цельного, тогда отмечают какие-то частности, и можно награждать за лучшую причёску в кино, за лучшую цветокоррекцию, за титры — сейчас титры у нас очень хорошо делают... На пушкинском фестивале, мне кажется, нужно придерживаться очень ясных, очень твёрдых и очень высоких критериев, потому что на нас Пушкин смотрит. Он бы не стал премию какой-то элемент присуждать. Так что у нас, помимо официального председателя жюри Станислава Соколова, есть ещё вот такой негласный председатель — Александр Сергеевич, который будет нас бить по рукам и требовать от нас оценивать всё по самому высокому критерию», — сказал Константин Арбенин.

«Бить точно не будет, но смотреть внимательным взглядом на то, что происходит на фестивале, будет непременно», — заступился за Пушкина директор «Михайловского» Георгий Василевич. Он добавил, что по опыту прошлого года музейщики уже убедились, какое счастье работать с Константином Арбениным: — Должен сказать, что как никакой другой член жюри, он понимает вещи, доступные и Пушкину, и Андерсену. Он способен перевоплотиться в избушку на курьих ножках и умеет разговаривать с облаками, то есть на самом деле он занимается тем, что является сутью мультипликации: показывает нам знакомые вещи в необычном виде. И я ещё поэтому уверен, что в этом году фестиваль будет не только ярким, но ещё и очень интересным».

Другой член жюри фестиваля «Пушкин. Михайловское» — 2024, художник-постановщик, режиссёр, сценарист, актёр Александр Храмцов наряду с цельностью замысла намерен оценивать внятность авторского высказывания и точность посыла: «Это очень важно, как ни странно, даже в совсем детских, совсем коротеньких фильмах. Ну и, лично для меня очень близко, когда есть какое-то, знаете, хулиганство, игра. Мне кажется, что и Александру Сергеевичу это тоже было не чуждо. Поэтому он и сейчас в наших сердцах такой живой и как будто даже знакомый, из близкого круга…»

Членов жюри III Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» на пресс-конференции представила директор фестиваля Анна Моденова. Помимо Константина Арбенина и Александра Храмцова, в судейскую коллегию вошли Ирина Евтеева, режиссёр-постановщик, сценарист, обладательница «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля и Екатерина Соколова, режиссёр и художник анимационного авторского кино, иллюстратор. Председатель жюри — Станислав Соколов, режиссёр, художник-постановщик, сценарист, академик киноакадемии «Ника». Профессор ВГИКа, заведующий кафедрой компьютерной графики и анимации, руководитель мастерской «Художник мультипликационного фильма».

Напомним, что III фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» пройдёт в период с 6 по 10 декабря. По большей части его события развернутся в Пушкинских Горах, в Государственном музее-заповеднике «Михайловское», однако захватят и Псков, и Остров. Полную программу большого съезда мультипликаторов и поклонников их творчества можно найти на официальном сайте музея-заповедника, а также в социальной сети «ВКонтакте» — в сообществах «Михайловского» и, собственно, фестиваля.

Вход на всё свободный.