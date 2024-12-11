Культура

Спектакль «Станционный смотритель» представляют в псковском театре 13 декабря

Спектакль «Станционный смотритель» представляют псковским зрителям 13 декабря в рамках «Кулов-феста». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

Постановку представляет Акмолинский русский драматический театр из города Кокшетау, Казахстан. Спектакль проходит в буфете псковского театра. Далее состоится обсуждение постановки со зрителями.

До этого в 18:00, в театральном фойе Нияз Игламов, театровед, театральный критик, педагог, советник министра культуры Республики Татарстан, эксперт международных и всероссийских театральных фестивалей, прочитал лекцию о главном герое фестиваля «Тимур Кулов: режиссер меж двух культур».