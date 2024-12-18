Культура

Музыканты из России и Китая выступят в «Михайловском» в дни зимних каникул

Три разных концерта включил в свою афишу новогодних и рождественских праздников Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, два из этих концертов — оба в традициях камерного домашнего музицирования в русских дворянских усадьбах пушкинского времени — станут своего рода продолжением цикла популярных тригорских «Летних вечеров в русской усадьбе» получив, впрочем, все радостные приметы и обычаи новогодних и рождественских праздников.

Борис Биргер. Пушкин в Тригорском (1956). Из фондов музея-заповедника

Первая из таких камерных встреч в господском доме мемориальной усадьбы «Тригорское» назначена на 4 января. Русские старинные и классические романсы исполнят псковские музыканты Марина Мариненко (сопрано), Эдуард Банько (тенор), Валерия Дунюшкина (фортепиано).

На следующий день, 5 января, перед жителями и гостями Святогорья здесь же выступят музыканты из северной столицы. Ансамбль Дмитрия Кондратьева (баритон) и Анастасии Карабановой (фортепиано) предложит вниманию своих слушателей песни и романсы современников Александра Пушкина — Александра Гурилёва и Александра Варламова.

В Рождество, 7 января, также в Пушкинском заповеднике, но уже в музейном научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) состоится концерт фортепианной музыки. Гости «Михайловского», педагог и композитор Василий Щербаков (Россия, Москва) и стажёр-ассистент Нижегородской консерватории имени М.И. Глинки Кайи Хэ (Китай), назвали свой клавирабенд «Рождественская колыбельная» и включили в его программу музыку Алессандро Марчелло, Иоганна Себастьяна Баха, Фридерика Шопена, Сергея Рахманинова, Клода Дебюсси, Дмитрия Кабалевского, Василия Щербакова.

С полной программой, которую Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» предлагает своим гостям в дни зимних каникул, можно познакомиться на официальном сайте учреждения. В музее подчеркнули, что праздничная афиша всегда верстается так, чтобы в неё вошли события, интересные людям с разными увлечениями, в разном возрасте и с разной общекультурной подготовкой. Так, в новогодние и рождественские праздники посетители Пушкинского заповедника смогут побывать не только на концертах, но и на детском спектакле-сказке, на многочисленных, «приуроченных к календарю» музейных занятиях и мастер-классах, на новой святочной фольклорной программе.

В музее добавили, что большая праздничная программа к Новому году и Рождеству Христову распланирована на период с 28 декабря текущего и до 8 января наступающего года включительно.