Культура

Псковский музей попросил посетителей не провоцировать охранную систему

Случаи срабатывания сигнализации участились в Псковском музее-заповеднике из-за трогающих охранное стекло посетителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Псковский музей-заповедник

«В связи с участившимися курьезными случаями обращаем ваше внимание, что экспонаты недавно открывшейся экспозиции Поганкиных палат "Живопись древнего Пскова" закрыты специальным, максимально прозрачным и не искажающим действительность стеклом, а охранная система, установленная в залах – очень чувствительна», - рассказали в музее.

Сотрудники музея попросили посетителей не забывать об этом и быть аккуратными при пристальном осмотре экспонатов, так как при любом взаимодействии со стеклом может произойти срабатывание системы сигнализации.