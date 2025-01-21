Культура

Бывшие собственники «Дома Оглоблиной» в Пскове разобрали памятник на кирпичи

Действия собственников и многократные отказы от проведения мероприятий по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Оглоблиной Л. И.» привели к разрушению памятника. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказала начальник отдела государственного контроля и надзора в области охраны объектов культурного наследия комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Екатерина Иванова.

Фотографии предоставлены комитетом по охране культурного наследия Псковской области

«В настоящее время комитетом направлено в суд исковое заявление, которое находится на рассмотрении в Псковском городском суде, об изъятии из собственности объекта культурного наследия «Дом жилой Оглоблиной Л. И.», который расположен по адресу: улица Герцена, 13, и его продажа в случае изъятия с публичных торгов», — сказала Екатерина Иванова.

В 2005 году собственником памятника являлось городское поселение «Псков». После этого памятник перешел в собственность юридического лица. После здание неоднократно переходило из собственности одного физического лица к другому, но между собственниками были связи, в том числе родственные.

«Одним из собственников в 2011 году была согласована проектная документация на проведение работ по сохранению этого объекта культурного наследия. Собственник начал работы, разобрав второй этаж. После этого работы остановились. С 2011 года больше никаких работ по сохранению памятника не проводилось. В 2016 году комитетом были утверждены и направлены обязательства в адрес собственников. Собственников на момент 2016 года было двое на праве общедолевой собственности (по одной второй). В соответствии с охранным обязательством, в срок до 2020 года собственники должны были провести работы по ремонту и реставрации данного объекта культурного наследия. Они ничего не провели. В связи с этим комитетом в 2020 году проведено контрольное мероприятие, по результатам которого собственникам выдано предписание, составлены протоколы. Судом назначен штраф по 15 тысяч рублей каждому, как физическому лицу», — пояснили в комитете.

В связи с неисполнением решения и предписаний комитетом было направлено уже исковое заявление в суд о понуждении к исполнению обязательных требований.

«Собственники в срок до декабря 2022 года должны были провести противоаварийные работы. По декабрь 2023 разработать проектную документацию на весь комплекс работ, чего они не сделали. Потом трижды в 2023 году направлялись претензии и предупреждения в адрес собственников о том, что, если ничего делать не будут, то объект будет изъят из их собственности», – уточнила Екатерина Иванова.

Комитетом направлен иск в Псковский городской суд об изъятии у собственника объекта культурного наследия и продажи с публичных торгов.

«Судебный процесс идет уже второй год. Собственники принимают всякие меры для того, чтобы доказать, что восстанавливать нечего, но фактически по вине указанных собственников здание разрушается дальше, никаких мер по сохранению они не принимают, что является основанием для изъятия объекта их собственности и продажи с публичных торгов. Следующее судебное заседание назначено на 22 января 2025 года. Собственники приняли решение, что одной из мер их защиты станет проведение государственной историко-культурной экспертизы для признания, что объект культурного наследия подлежит исключению из реестра. На рассмотрении в комитете находится именно это заключение историко-культурной экспертизы, которое размещено на сайте комитета для общественного обсуждения. По истечению установленного срока в адрес собственников будет направлен ответ. Позиция комитета в том, что объекты культурного наследия подлежат не исключению, а именно восстановлению», – сказала представитель комитета.

Она уточнила, что некоторые физические лица, в собственности которых находился объект, были связаны.

«У нас бывают такие случаи, когда именно право собственности переоформляется, чтобы растянуть сроки», – заключила Екатерина Иванова.

Отметим, «Дом жилой Оглоблиной Л. И.» находится по адресу: Псковская область, город Псков, улица Герцена, дом 13. Представляет интерес с архитектурной и исторической точки зрения, как один из примеров каменной жилой застройки губернского Пскова. Является частью сложившегося архитектурного комплекса на берегу реки Псковы возле Гремячей башни.

Вначале ХХ века владела домом на Запсковье Любовь Оглоблина, время его строительства можно отнести к концу XIX - началу XX века.