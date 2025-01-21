Культура

Собственник «Дома Оглоблиной» в Пскове пытается исключить памятник из перечня ОКН

Собственник памятника регионального значения «Дом жилой Оглоблиной Л. И.» (Псков, улица Герцена, 13) пытается исключить его из перечня объектов культурного наследия. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственного источника.

По информации Псковской Ленты Новостей, в 2005 году памятник представлял из себя двухэтажное здание из кирпича. В процессе многократной смены собственников памятник постепенно разбирали, и в итоге от него остались только куски фундамента. При этом судьба исторического кирпича, из которого было выполнено здание, остается неизвестной.

Отметим, «Дом жилой Оглоблиной Л. И.» находится по адресу: Псковская область, город Псков, улица Герцена, дом 13. Представляет интерес с архитектурной и исторической точки зрения как один из примеров каменной жилой застройки губернского Пскова. Является частью сложившегося архитектурного комплекса на берегу реки Псковы возле Гремячей башни.

В начале ХХ века владела домом на Запсковье Любовь Оглоблина, время его строительства можно отнести к концу XIX - началу XX века.