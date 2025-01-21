Культура

Спектакль, где всё будет «кувырком и не понятно как», анонсировали в детской студии при Пушкинском заповеднике

После спектакля «Сказки новогодней ёлки, или Тайная жизнь ёлочных игрушек», который в дни новогодних праздников показали жителям и гостям пушкинского Святогорья участники детской театральной студии «Лукоморье» при Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», в группу влились новые участники. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в информационной службе музея-заповедника со ссылкой на руководителя студии, сотрудника «Михайловского», профессионального режиссёра и музейного педагога Дарину Дементьеву.

Здесь и далее: Дарина Дементьева и её «театралы». Фото: музей-заповедник «Михайловское»

«С каждым новым спектаклем коллектив всё больше развивается, становится увереннее и неизменно растёт, как в качестве, так и в количестве! — цитирует пресс-служба слова музейного педагога. — Сейчас ребята поглощены тренингами и знакомством с новыми участниками студии, но уже к лету порадуют зрителей свеженьким озорным спектаклем. И всё в этом спектакле будет вверх дном, кувырком и не понятно как, но от того только веселее. Уж поверьте, у нас в запасе много забавных историй!»

Напомним, что сказка про тайную жизнь ёлочных игрушек — уже второй спектакль «Лукоморья».

Премьерным же выступлением юных пушкиногорских артистов стала «Сказочная чехарда» по мотивам сказок А.С. Пушкина. Смешная история о том, как «сказки перепутались, а герои перемешались», на самом деле рассказывает о пользе чтения, а ещё о взаимовыручке, дружбе и доброте. Премьера этого спектакля состоялась в конце прошлого учебного года, в июне 2024 года, напомнили в «Михайловском».

Как уточнила Дарина Дементьева, новой работой «лукоморцев» станет весёлое представление по мотивам произведений Андрея Усачёва, Григория Остера, Дональда Биссета и других авторов.

В «Михайловском» кроме того добавили, что объединения, которые музей создаёт в стремлении хотя бы частично компенсировать утраченный советский опыт кружковой работы с детьми, в посёлке и в районе очень популярны. Сейчас, например, в Пушкинском Заповеднике помимо театральной студии, работает ещё и студия эстетического развития детей. Она была создана в 2017 году и ориентирована на старших дошкольников и младших школьников.