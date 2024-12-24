Культура

Руководитель детской театральной студии при музее-заповеднике «Михайловское»: Создание чуда — дело всеобщее

Вполне весомая причина побывать в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» в выходные этой недели — представление «Сказки новогодней ёлки, или Тайная жизнь ёлочных игрушек», а вместе с ним и традиционный детский праздник с дедом Морозом, Снегурочкой, танцами и играми. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, новый спектакль подготовили воспитанники детской театральной студии «Лукоморье», работающей при «Михайловском».

Здесь и далее фото: музей-заповедник «Михайловское»

«Гостям музея откроются неожиданные тайны, — рассказывает руководитель детского творческого объединения, сотрудник Пушкинского заповедника, профессиональный режиссёр и музейный педагог Дарина Дементьева. — Например, они узнают ответ на волнующий всех с детских лет вопрос о том, почему огни на новогодней ёлке всегда загораются только с третьего раза? Или разберутся наконец, почему заяц стал шоколадным, а орех — золотым, а, например, не наоборот?»

В «Михайловском» отметили, что к новогоднему спектаклю юные актёры готовились, как профессиональные мастера сцены. Каждый из них прорабатывал внешний образ своего героя: вместе с родителями дети придумывали и готовили костюмы, в которых выйдут на сцену. Размышляли студийцы и над внутренней составляющей образа. Открывая мир своего героя, вместе со своим педагогом они придумывали истории о том, как их персонажам живётся «за границами спектакля», то есть, до и после того, как сказка начнётся и закончится на подмостках, не для них, но для зрителей. «Это очень важный аспект в раскрытии сценического образа, — поясняет Дарина Дементьева. — Только наполнив персонаж особой, лишь ему присущей жизнью, не ограниченной текстом произведения/сценария, можно создать поистине реальную личность, пусть и сказочную, но настоящую: со своими положительными и отрицательными сторонами, капризами и мечтами».

Отдельные элементы реквизита для своего выступления ребята создавали вместе с сотрудниками разных служб Пушкинского заповедника: «…ведь создание новогоднего чуда — дело всеобщее! — поясняет Дарина Дементьева. — Например, вот такие очаровательные миниатюрные изображения наших персонажей мы раскрашивали под присмотром настоящего художника Александры Ивановой».

В «Михайловском» уточнили, что праздник «Сказки новогодней ёлки, или Тайная жизнь ёлочных игрушек» для детей и их родителей в музее будут проводить 28 и 29 декабря в большом театрально-концертном зале Научно-культурного центра музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Начнут представление в 15.00; его продолжительность — полтора часа. Кроме того, дети и взрослые смогут в этот же день и здесь же, в НКЦ, побывать на уникальной, со множеством интерактивных элементов и игровых механик выставке «Эмоции природы, природа эмоций», а при желании ещё и побывать на экскурсии в любой из мемориальных усадеб. И выставку, и экскурсии школьники старше 14 лет могут посетить за государственный счёт, воспользовавшись средствами с «Пушкинской карты», особо отметили в «Михайловском».

Напомним, что с полной программой, которую Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» предлагает своим гостям в дни зимних каникул, можно познакомиться на официальном сайте учреждения. В музее всегда подчёркивают, что праздничная афиша из года в год верстается так, чтобы в неё вошли события, интересные людям с разными увлечениями, в разном возрасте и с разной общекультурной подготовкой. Не стали исключением и нынешние новогодние и Рождественские праздники. В период с 28 декабря по 8 января включительно посетители Пушкинского заповедника смогут побывать не только на детском спектакле-сказке, но и на концертах, на многочисленных, «приуроченных к календарю» музейных занятиях и мастер-классах, на новой святочной фольклорной программе.