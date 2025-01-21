Культура

Японский Новый год отпразднуют в Псковском музее-заповеднике

В субботу, 1 февраля, в 15:00 во Дворе Постникова состоится мероприятие, посвящённое традиционному японскому Новому году периода Эдо (XVII–XIX веков), сообщили в пресс-службе Псковской музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Как сообщили в музее, гравюры укиё-э удивительно тонко отражают время, в которое они создавались. Художники рисовали повседневную жизнь горожан, их увлечения, быт и, конечно же, праздники. Одним из главных событий года для жителей Японии того времени был Новый год. Гравюры, посвященные этому празднику, есть на выставке «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове».

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Гости мероприятия узнают, когда и как японцы отмечают Новый год сейчас и как это происходило несколько веков назад. Также участников ждет мастер-класс, на котором можно самостоятельно «сделать» новое кимоно в технике оригами, ведь Новый год в Японии принято встречать обязательно в новом наряде. Также гостей ждет ароматный чай, приятная беседа и активности в восточном стиле, отметили в музее.

Мероприятие пройдет 1 февраля (сб) в 15:00 во Дворе Постникова, улица Олега Кошевого, дом 2.

Телефоны для записи: +78112292260 и +78112292259.