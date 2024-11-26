Культура

Выставка японской гравюры в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Торжественное открытие новой выставки японской гравюры XVIII–XIX веков «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове» состоялось в выставочных залах музейного комплекса «Двор Постникова». 29 ноября.

На выставке представлены более ста подлинных гравюр из частного собрания коллекционеров из Москвы. Это работы таких знаменитых мастеров как Окумура Масанобу, Тории Киёмицу, Судзуки Харунобу, Исода Корюсай, Утагава Кунисада I и Утагава Куниёси. Один из разделов выставки посвящен русскому дипломату, путешественнику, первому официальному послу России в Японии Николаю Резанову, который начинал свою гражданскую карьеру в Пскове.

Подробнее - в фоторепортаже Марины Игнатьевой.