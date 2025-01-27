Культура

Псковичей приглашают стать участниками конкурса-фестиваля, посвященного 80-летию Победы

Некоммерческая организация «Центр талантов» приглашает псковичей стать участниками конкурса-фестиваля, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Доме офицеров города Пскова.

Фото: Дом офицеров

Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Центр талантов-2025» состоится 4-5 апреля в Доме офицеров. Многожанровый конкурс проходит в рамках ежегодного регионального фестиваля «На ветрах истории и современности», который Дом офицеров организует совместно с социально ориентированной некоммерческой организацией культуры, искусства и спорта «Центр талантов».

В соответствии с концепцией фестиваля, тематическое наполнение творческих мероприятий соответствует актуальным событиям, объявленным по всей России.

В 2025 году всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Центр талантов» будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Год защитника Отечества.

Проект направлен на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, формирование у подростков духовно-нравственных, социальных ценностей и уважения к героическому прошлому Родины.

В рамках увлекательных культурно-образовательных программ участники смогут погрузиться в историю своей страны и проникнуться величием подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны. Патриотическое воспитание подростков через творчество, наполненное здоровым соревновательным духом - основа для поддержки талантливых ребят и популяризации самодеятельного творчества.

4-5 апреля в рамках многожанрового конкурса искусств пройдут «творческие соревнования» по номинациям:

инструментальная музыка,

вокальное и хореографическое искусство,

оригинальный жанр,

художественное чтение,

театральное искусство.

Уникальность конкурса в наличии по каждому из направлений формы «творческое предложение», предполагающей презентацию творческой авторской фантазии участников и педагогов.

Главная тема творческих номеров: «Победа в сердцах поколений» – бессмертный подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, трудные фронтовые дороги, судьбы ветеранов, солдатских вдов, тружеников тыла, узников концлагерей, детей войны, верность идеалам поколений творцов Великой Победы; о современной российской армии и воинских традициях.

Прием заявок для участия в патриотическом конкурсе открыт. С условиями участия и формой заявки можно ознакомится на сайте АНО «Центр талантов».