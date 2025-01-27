Культура

«Михайловское» разворачивает выставку детских иллюстраций к пушкинским строкам

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» завтра, 1 февраля, откроют выставку детских рисунков «И каждая строка рисунком хочет стать».

Арина Моронова. «Руслан и Людмила». Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, материалы для этой экспозиции подготовлены в художественном музее «Арт-Донбасс» в городе Донецке. При поддержке департамента культуры своего городского округа и совместно с Всероссийским музеем А. С. Пушкина (Санкт-Петербург) и Государственным музеем-заповедником А. С. Пушкина «Михайловское» в этом учреждении культуры провели открытый конкурс детских рисунков, посвящённый 225-летию со дня рождения поэта. На конкурс, рассказали в «Михайловском», поступило 150 работ из 37 учебных заведений, в том числе из собственно Донецка, из Макеевки, Горловки, Снежного, Ждановки, Дебальцева, Мариуполя, Тореза (все — ДНР), Новоазовска, Курска, Новосибирска, Тихвина, Омска, Боброва (Воронежская область), из города Киселёвска и посёлка Яя (оба — Кемеровская область). Псковскую область на конкурсе представили юные художники из Великих Лук и Палкино.

В экспозицию, которая будет показана в «Михайловском», включили 35 работ, среди которых иллюстрации к поэмам и сказкам Пушкина, к его лирическим стихотворениям, к «Евгению Онегину» и другим произведениям; есть здесь даже портреты поэта.

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» также отметили, что это уже вторая пушкинская выставка, которая приходит к нам из художественного музея «Арт-Донбасс». Первая такая экспозиция называлась «Я памятник себе…» и была развёрнута в зимнем саду музейного НКЦ в декабре 2022 года.

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Кроме этого, в прошлом году «Михайловское» представляло жителям и гостям региона другие тематические экспозиции детских рисунков, подготовленные в донецком музее, как то: иллюстрации к произведениям Михаила Пришвина или рисунки ко Дню героев.

Выставка «И каждая строка рисунком хочет стать» развёрнута в научно-культурном центре заповедника (поселение Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, дом 1). Планируется, что она будет открыта для посетителей до 1 апреля. Вход на неё свободный.