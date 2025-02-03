Культура

Острие резца художника Валентина Васильева

9 февраля 2025 года исполняется 85 лет со дня рождения замечательного художника-графика Валентина Михайловича Васильева, нашего земляка.

Фотографии предоставила Валентина Алексеева

В 60-е и 70-е годы прошлого века Детская художественная школа города Пскова гремела на весь Советский Союз. Приезжали перенимать опыт преподаватели ДХШ из других, куда более солидных городов и весей. Провинциальная школа, ютившаяся в старом домишке с печным отоплением – и вдруг такой успех! С чего бы это?

Валентин Васильев так рано и ярко проявил себя, что уже в 26 лет - после двух зональных выставок - был принят в Союз художников СССР и долгое время (едва ли не 10 лет) оставался самым молодым членом этого престижного Союза. Вот ему и поручили создать в Пскове Детскую художественную школу.

Но недаром говорят, что талантливый человек талантлив во всём. Валентин Михайлович проявил себя ещё и незаурядным педагогом. О любимом преподавателе Художественной школы ходили легенды.

С 1966 года он был бессменным оформителем Пушкинских праздников поэзии. Альбомы с его гравюрами выпускались центральными издательствами немалыми тиражами. Валентина Васильева особенно ценил и Семён Степанович Гейченко, а поэт Михаил Александрович Дудин, один из самых близких друзей Хранителя, влюблённый в Михайловское и подолгу живший здесь, в предисловии к альбому гравюр В.М. Васильева «По пушкинским местам» (Лениздат, 1975; тираж 50 000) писал: «Здесь (в Михайловском) само слово "Родина" наполняется особым смыслом исключительности и преданности. Здесь начинается родство русской души с миром. И этот мир очаровал душу художника Валентина Васильева, тонкую и острую, как острие его резца. И он уже не мог удержаться и ответил на это очарование всей своей влюблённостью. И эта влюблённость как бы придала его душе смелости, а руке – уверенности. Вглядитесь в его гравюры. В них присутствует сам воздух, сам свет, сама прелесть как бы обновлённой в своём движении природы. Вглядитесь!..».

Лучше не скажешь, хотя эти слова Михаила Дудина можно отнести и к гравюрам Валентина Васильева, посвящённым Пскову, и всем иным достопримечательным местам Псковской земли, к которым прикасался тонкий резец графика...

Он прожил всего 46 лет и скончался после долгой и мучительной болезни. Но за свою короткую жизнь успел оставить людям прекрасные картины и учеников-художников, передав им эстафету нести красоту людям.

Однако не даёт покоя и печалит то, что нет в его родном Пскове ни мемориальной доски, ему посвящённой, ни одного музея с его работами, хотя в их фондах они имеются... Но самое главное - школа, созданная им, до сих пор так и не носит его имени. Всё меньше остаётся людей, знавших его лично…

Недопустимо и непростительно, чтобы имя замечательного художника Валентина Васильева кануло в Лету, - нельзя разбрасываться такими жемчужинами русского искусства!

Валентина Алексеева, член Союза писателей России (Псков)