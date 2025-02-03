Культура

Вспомнить псковского графика Валентина Васильева в день его 85-летия приглашает «Михайловское»

Сегодня, 9 февраля, исполнилось 85 лет со дня рождения Валентина Васильева, художника, псковского графика, чьё творчество оставило яркий след в истории изобразительного искусства. К этой дате в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», где создан фонд Валентина Васильева, подготовили небольшой видеоролик с репродукциями его линогравюр и с фотографиями мастера. Чуть более чем двухминутное видео размещено в официальном сообществе музея-заповедника в социальной сети «ВКонтакте».

Валентин Васильев. Михайловское. Зимний день. Из фондов Пушкинского заповедника

Напомнив о частых визитах Валентина Васильева в псковские пушкинские места, о его дружбе с легендарным Семёном Гейченко и их живой переписке, в «Михайловском» особо отметили: Пушкиногорье стало центральной темой в творчестве художника. Именно о Святогорье и о запечатлевших эти места гравюрах Валентина Васильева в своё время писал советский поэт и публицист Михаил Дудин: «…И в самом деле, в этих волнах, уходящих к горизонту бесконечных холмов, поросших березняком и соснами, в этих желтеющих в июньской зелени хлебах, в этом бездонно синем колоколе неба, отражённом в спокойном величии озёр, есть волшебство и удивление. Здесь само слово Родина наполняется особым смыслом исключительности и преданности. Здесь начинается родство русской души с миром. И этот мир очаровал душу художника Валентина Васильева, тонкую и острую, как острие его резца. И он уже не мог удержаться и ответил на это очарование всей своей влюблённостью. …Эта влюблённость придала его душе смелости, а руке — уверенности. Вглядитесь в его гравюры. В них присутствует сам воздух, сам свет, сама прелесть как бы остановленной в своём движении природы».

В собрании Пушкинского заповедника — несколько сотен работ Валентина Васильева; в музее также хранят многочисленные фотографии, письма (в том числе и более пятидесяти писем Гейченко), другие документы, а ещё книги с автографами мастера, оригинальные доски, с которых печатались его гравюры, и даже рабочий станок, который музейщики используют для работы с посетителями Пушкинского заповедника — как с детьми, так и со взрослыми.

Занятие «Ювелирная техника — гравюра» проводит художник, руководитель отдела экспозиционной и выставочной деятельности Пушкинского заповедника Александр Иванов. Фото из архива музейной студии эстетического развития детей.

Добавим, что видеоролик с репродукциями линогравюр Валентина Васильева стал очередной «страничкой» большого проекта «Художник и музей», который вот уже несколько лет ведут в «Михайловском». Здесь, под пушкинской рубрикой «Везде передо мной подвижные картины…», заповедник регулярно знакомит своих виртуальных гостей с творчеством живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших Пушкиногорье.