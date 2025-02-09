Культура

День памяти Пушкина проходит в России 10 февраля

Сегодня, 10 февраля, Россия и весь русскоязычный мир вспоминают поэта Александра Пушкина. По случаю 188-й годовщины со дня его смерти мемориальные события пройдут в музеях, в библиотеках, культурных центрах.

Лев Нецветаев. Пушкин. Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

В день 188-й годовщины со дня смерти Пушкина, 10 февраля, в музее-усадьбе «Михайловское» в составе Государственного Пушкинского заповедника будут принимать посетителей - несмотря на то, что день памяти поэта в этот раз выпадает на традиционно выходной для учреждения понедельник. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, вход во все экспозиции в усадьбе 10 февраля будет бесплатным (оплачивается только экскурсионное обслуживание, если оно требуется посетителям). Принимать посетителей в усадьбе будут в обычном для текущего сезона режиме, то есть с 10.00 до 17.00.

Как и всё в усадьбе, для посетителей будет открыт и «Льняной амбар» — выставочный зал «Михайловского». Здесь к Дням памяти поэта произведен монтаж экспозиции «“Последняя Дуэль“. Дмитрий Белюкин» — совместного выставочного проекта Государственного музея А. С. Пушкина (Москва) и Пушкинского заповедника. Серия работ, с которой знакомит зрителей эта выставка, была создана народным художником РФ, академиком Российской академии художеств Дмитрием Белюкиным в преддверии празднования 225-летия со дня рождения поэта. Живописные полотна посвящены трагедии на Чёрной речке: это подробный, почти «пошаговый» рассказ о событиях рокового дня. Создавая свои картины, живописец опирался на воспоминания современников поэта — Данзаса, д’Аршиака, Жуковского, рассказали в музее.

Среди материалов, которые на выставке представляет Пушкинский заповедник, монументальное полотно «Умирающий Пушкин» (1985—1986).

В «Михайловском» уточнили, что церемония открытия выставки «“Последняя Дуэль“. Дмитрий Белюкин» в «Льняном амбаре» запланирована на 12 февраля, однако все, кто придёт или приедет в Михайловское в день траурной годовщины, смогут побывать на ней, при этом также бесплатно.

Напомним кроме того, что по давней традиции именно 10 февраля в Святогорском Свято-Успенском монастыре в посёлке Пушкинские Горы у могилы Пушкина отслужат литию. Колокол к началу заупокойной службы ударит в 14.45 — именно в этот час перестало биться сердце поэта, и его друг Василий Жуковский остановил стрелки на часах в петербургской квартире Пушкиных на Мойке.

Ранее Псковская Лента Новостей рассказывала о программе, которую сверстали в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» к дням памяти Пушкина.