Иски об изъятии из собственности четырех объектов культурного наследия подали в псковские суды в 2024 году 

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области в 2024 году подал в суд четыре иска об изъятии у собственников объектов культурного наследия, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете.
Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области подвел итоги работы за 2024 год. В рамках осуществления регионального государственного контроля комитет провел 105 контрольных мероприятий и выдал 4 предписания.
Составлено 5 протоколов об административных правонарушениях, 6 материалов направлено в прокуратуру Псковской области для рассмотрения вопроса о принятии мер прокурорского реагирования. Объявлено 44 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.
В результате судебными органами вынесено 3 постановления о привлечении к ответственности с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 245 тысяч рублей и вынесено устное замечание.
В 2024 году в суд направили 5 исковых требований. Из них четыре об изъятии следующих объектов культурного наследия:
Один иск был о понуждении к исполнению обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия.
В 2024 году в рамках осуществления федерального государственного контроля комитетом утверждено 56 программ проверок.