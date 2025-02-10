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Культура

Иски об изъятии из собственности четырех объектов культурного наследия подали в псковские суды в 2024 году 

11.02.2025 17:46|ПсковКомментариев: 0

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области в 2024 году подал в суд четыре иска об изъятии у собственников объектов культурного наследия, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете.  

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области подвел итоги работы за 2024 год. В рамках осуществления регионального государственного контроля комитет провел 105 контрольных мероприятий и выдал 4 предписания. 

Составлено 5 протоколов об административных правонарушениях, 6 материалов направлено в прокуратуру Псковской области для рассмотрения вопроса о принятии мер прокурорского реагирования. Объявлено 44 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

В результате судебными органами вынесено 3 постановления о привлечении к ответственности с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 245 тысяч рублей и вынесено устное замечание.

В 2024 году в суд направили 5 исковых требований. Из них четыре об изъятии следующих объектов культурного наследия:

  • Здание больницы в имении графа Строганова, деревня Александрово;
  • Жилой дом Карамышевых, город Псков, улица Советская, дом 46а;
  • Усадебный парк, дом Александрово;
  • Дом жилой Л. И. Оглоблиной, город Псков, улица Герцена, дом 13.

Один иск был о понуждении к исполнению обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия.

В 2024 году в рамках осуществления федерального государственного контроля комитетом утверждено 56 программ проверок.

Теги: #объект культурного наследия
Источник: Псковская Лента Новостей
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