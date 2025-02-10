Культура

На фестивале памяти Гейченко в Петербурге «Михайловское» представит две книги для детей и их родителей

Вчера, 10 февраля, в день памяти А. С. Пушкина и в преддверии годовщины со дня рождения знаменитого «михайловского домового», первого послевоенного директора «Пушкинского уголка» С. С. Гейченко, в Санкт-Петербурге открылся традиционный фестиваль памяти хранителя. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», который непременно принимает участие в подобных ежегодных акциях.

Елена Абдулаева. Разворот из книги «Откуда взялся Пушкин»

Пушкинский заповедник, конкретизировали в учреждении, представляет на фестивале, основные события которого проходят в Центральной районной библиотеке имени С .С. Гейченко (ЦБС Петродворцового района), выставку «Откуда взялся Пушкин».

Экспозиция, подготовленная специалистами из «Михайловского», представляет работу молодой московской художницы, ученицы всемирно известного иллюстратора Бориса Диодорова, давнего друга музея Елены Абдулаевой. Это — воспроизведённые в крупном формате страницы книги, задуманной как оригинальный рисованный путеводитель по усадьбам Пушкинского заповедника для детей. В 2024-м, юбилейном году эта книга была издана силами музея-заповедника, а созданная по ней передвижная выставка «Откуда взялся Пушкин» не впервые с большим успехом экспонируется для самой широкой целевой аудитории — для читателей, посетителей и сотрудников библиотек.

Помимо книги Елены Абдулаевой, сотрудники Пушкинского заповедника представят на фестивале памяти С.С. Гейченко книгу Константина Арбенина «Пушкин мой». Популярная (особенно среди подростков, а также преподавателей литературы и родителей, которые стремятся привить своим детям любовь к чтению) поэма была переиздана в прошлом году к тройному юбилею: к 225-летию со дня рождения Пушкина, 200-летию начала михайловской ссылки поэта и 125-летию Пушкинского заповедника. Издание осуществили при поддержке музея и его директора Георгия Василевича.

Презентация выставки «Откуда взялся Пушкин», подготовленной по материалам из собрания Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», и книги «Мой Пушкин» Константина Арбенина в рамках фестиваля памяти С.С. Гейченко в Петродворцовом районе северной столицы планируется 15 февраля, уточнили в музее.