Культура

Гости из «Михайловского» рассказали юным минчанам, «откуда взялся Пушкин»

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» вчера, 28 сентября, открыл в Республике Беларусь выставку «Откуда взялся Пушкин».

Елена Абдулаева. «Откуда взялся Пушкин».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, экспозиция, подготовленная специалистами из «Михайловского», в крупном формате представляет книжку молодой московской художницы, ученицы всемирно известного иллюстратора Бориса Диодорова, давнего друга музея Елены Абдулаевой. По сути, это — оригинальный рисованный путеводитель по Пушкинскому заповеднику, рассчитанный на совсем юных читателей. Его «сюжет» — шуточное путешествие вместе с поэтом, который летает на серой цапле над Святогорским монастырём и Савкиной горкой, над мемориальными Михайловским, Тригорским, Петровским и над музейной деревенькой Бугрово. От страницы к странице идёт простой и понятный рассказ о том, что можно увидеть в разных музеях-усадьбах, а рисунки полны интересных деталей, разглядывать которые будет занятно не только малышам, но и их родителям.

«Судьба этого детского путеводителя, — рассказали в «Михайловском» — сложилась весьма и весьма удачно. Почти тотчас же после выхода в свет, в июне 2023 года, он стал дипломантом международного конкурса ″Образ книги″, который Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации проводит совместно с отделением ″Книжная графика″ Московского союза художников (номинация: ″Иллюстрации к изданиям Non-fiction″). Чуть позже, в сентябре того же года, в самом популярном столичном книжном ″Москва″, что на Тверской улице, книга ″Откуда взялся Пушкин″ была удостоена звания ″Издание месяца″. А в нынешнем, юбилейном году эта работа Елены Абдулаевой в несколько изменённом относительно её первоначального варианта виде была переиздана силами Пушкинского заповедника».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, на пленэры в Святогорье Елена приезжает очень часто, а в фондах Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» сейчас хранится немало графических листов, выполненных молодой художницей, в том числе — работы в достаточно редкой сегодня технике цветной автолитографии.

«Откуда взялся Пушкин» открыли в Минской областной библиотеке имени А.С. Пушкина. Представляли её художница, и директор Государственного музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич.