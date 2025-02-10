Культура

Артисты Великолукского драмтеатра принимают участие в съемках фильма

Актеры Великолукского драматического театра принимают участие в съемках фильма под рабочим названием «Семь верст до рассвета», сообщили Псковской Ленте Новостей в театре.

Фото здесь и далее: Евгений Богданов

Съемки проходят в Невельском муниципальном округе. Фильм посвящен подвигу Героя Советского Союза Матвея Кузьмина.

В картине снимаются великолукские артисты: Александра Комолова, Никита Шатов, Константин Пономарев, Эдуард Мартенц, Матвей Ворон.

«В этом году отмечается важное событие — 80 лет со дня Победы. Этот фильм станет значимым событием для города», - отметили в театре.

Выход фильма запланирован на 2025 год.