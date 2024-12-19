Общество

Съемки фильма начались в Куньинском районе

Съёмки художественного фильма с рабочим названием «Семь вёрст до рассвета» начались в Куньинском районе. Об этом сообщил глава района Олег Лебедев в своем Telegram-канале.

Видео: куньинская газета «Пламя»

«Как уже писал ранее, фильм расскажет зрителю о подвиге Матвея Кузьмина», - напомнил глава.

Режиссёр проекта – Александр Андреев, оператор – Елена Метла.

Роли в картине исполняют: Фёдор Добронравов, Екатерина Чаннова, Олег Гаас, Артём Быстров, Наталья Суркова и другие.

«В одной из ролей снимается наша землячка – Светлана Белугина», - добавил Олег Лебедев.

Выход фильма запланирован на 2025 год.