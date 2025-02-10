Культура

Кабмин удалил «Пушкинскую карту» из инициатив социально-экономического развития

Правительство постановило исключить программу «Пушкинская карта» из перечня инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года. Это следует из постановления кабмина, размещенного на официальном портале опубликования правовых актов.

Изображение: «Пушкинская карта Псков» / «ВКонтакте»

«В перечне инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г. <...> позицию 8 исключить», – говорится в постановлении.

Программа «Пушкинская карта» является совместным проектом Минкультуры и Минцифры по популяризации культурных мероприятий среди молодежи. Ее запустили в сентябре 2021 г. для россиян в возрасте от 14 до 22 лет. Депозит «Пушкинской карты» с 1 января 2022 года составляет 5000 рублей на год – их можно тратить на посещение театров, музеев, кинотеатров.

1 ноября сообщалось, что участниками программы «Пушкинская карта» стали 11 млн россиян. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в Ставропольский край. По ее словам, в общей сложности по программе продано более 75 млн билетов на сумму 36,4 млрд руб. Программа охватила 80% молодежи по всей стране. В некоторых российских регионах к программе подключились свыше 95% молодых людей. Речь идет о Чувашии, Татарстане, Удмуртии, Нижегородской, Оренбургской, Костромской и Архангельской областях.

В августе 2024 года советник президента РФ Елена Ямпольская начала обсуждать с книжными издателями возможность запуска новой госпрограммы популяризации книг среди детей дошкольного возраста по аналогии с «Пушкинской картой». Действие книжной карты предлагалось распространить на маркетплейсы, пишут «Ведомости».

В январе 2023 году Ямпольская (на тот момент председатель комитета по культуре) после вступления в силу указа президента о внесении изменений в основы государственной культурной политики писала в своем Telegram-канале о том, что для повышения доступности детской литературы в том числе необходима «поддержка семей с маленькими детьми – некий аналог «Пушкинской карты»: целевые средства исключительно на приобретение детских книг».