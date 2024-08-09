Культура

Книжный аналог «Пушкинской карты» для дошкольников могут запустить в России

Советник президента Елена Ямпольская летом 2024 года начала обсуждать с книжными издателями возможность запуска новой госпрограммы популяризации книг среди детей дошкольного возраста по аналогии с программой «Пушкинская карта» (распространяется на россиян в возрасте от 14 до 22 лет). Об этом сообщают «Ведомости».

Действие книжной карты на текущий момент предлагается распространить на маркетплейсы: на них планируется маркировать дошкольную литературу, которую можно будет приобрести в рамках новой госпрограммы.

Номинал карты для покупки книг пока не утвержден, но обсуждается вариант, что он может составить до 3000 рублей в год. Вопрос о том, какое ведомство может быть назначено профильным в рамках этой программы, пока не поднимался.

Напомним, программа социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет «Пушкинская карта» стартовала с сентября 2021 года. Это уникальный проект для школьников, студентов и молодежи, позволяющая бесплатно посещать культурно-образовательные мероприятия по всей России.