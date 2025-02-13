Культура

Итоги работы комитета по охране объектов культурного наследия подводят на конференции в Пскове

Отчётная конференция комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области проходит в Пскове 14 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С вступительным словом перед участниками конференции выступил руководитель комитета Вадим Нэдик.

«Мы сегодня проводим конференцию, на которой будут представлены доклады о работе комитета в 2024 году. Я хотел бы выразить благодарность сотрудникам комитета за работу, которая была проведена в 2024 году, сотрудникам археологического центра и общественникам, которые помогают в нашей работе», — сказал Вадим Нэдик.

Итоги деятельности комитета за 2024 год в сфере государственного контроля и надзора в области охраны объектов культурного наследия подвёл первый заместитель председателя комитета Антон Заруцкий. Он затронул вопрос правительственных мораториев на проверки, напомнил, что внеплановые проверки могут проводиться только в случае, когда речь идёт о вреде здоровью и жизни граждан.

«К сожалению, я вынужден отметить, что такой либеральный подход к чему-то хорошему не приводит. Так складывается, что если что-то не надо контролировать, то нередко делается вывод, что и делать ничего не надо», — сказал Антон Заруцкий.

В рамках осуществления регионального государственного контроля комитет провел 105 контрольных мероприятий и выдал 4 предписания.

Кроме того, на отчётной конференции подводят итоги в сфере организации и сопровождения работ по сохранению объектов культурного наследия, в сфере регулирования градостроительной деятельности, а также экономической и кадровой работы.