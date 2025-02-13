Итоги работы комитета по охране объектов культурного наследия подводят на конференции в Пскове

Отчётная конференция комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области проходит в Пскове 14 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
С вступительным словом перед участниками конференции выступил руководитель комитета Вадим Нэдик.
Итоги деятельности комитета за 2024 год в сфере государственного контроля и надзора в области охраны объектов культурного наследия подвёл первый заместитель председателя комитета Антон Заруцкий. Он затронул вопрос правительственных мораториев на проверки, напомнил, что внеплановые проверки могут проводиться только в случае, когда речь идёт о вреде здоровью и жизни граждан.
В рамках осуществления регионального государственного контроля комитет провел 105 контрольных мероприятий и выдал 4 предписания.
Кроме того, на отчётной конференции подводят итоги в сфере организации и сопровождения работ по сохранению объектов культурного наследия, в сфере регулирования градостроительной деятельности, а также экономической и кадровой работы.