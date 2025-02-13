Культура

Массив научной информации введён в оборот в первый день музейных чтений памяти Гейченко в «Михайловском»

Многие и многие вновь обнаруженные архивные документы и содержавшиеся в них сведения введены в научный оборот уже в ходе первых часов работы XXVIII Февральских музейных чтениях памяти С. С. Гейченко «…Метелям не задуть свечу». Об этом сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, где проходит конференция.

С. С. Гейченко (1964) Фото Василия Шпинёва. Из фондов «Михайловского»

Так, в своём выступлении «Изгнанные из парадиза. О судьбе членов семьи С. С. Гейченко в 1941—1943 годы по материалам переписки» давний соратник «Михайловского», заведующая библиотекой семейного чтения в Петергофе Маргарита Агеева познакомила собравшихся с ранее не публиковавшимися письмами и записками из архива семьи Гейченко. Петергофским специалистам, серьёзно изучающим жизнь и творчество легендарного музейщика, качественные фотокопии этих документов передала дочь С. С. Гейченко Татьяна Гейченко. «Как профессиональный искусствовед она снабдила эти письма очень подробными комментариями о том, какие лица скрыты за домашними именами, о событиях, которые в этих письмах упоминаются, о людях, которые сыграли роль не только в жизни семьи Гейченко, но, иногда, и в судьбе страны», — особо подчеркнула Маргарита Агеева.

Значительный вновь выявленный документально-информационный массив представила в своём выступлении руководитель службы просветительной и выставочной работы Пушкинского заповедника Алёна Бойцова. При изучении документов общества друзей Госзаповедника «Пушкинский уголок» Алёне Бойцовой удалось обнаружить некоторые сведения о Волкове — директоре музея с марта 1928 по сентябрь 1930 года. «Сведения были совершенно скудные, но они позволили начать поиск, обратиться во множество учреждений, — рассказала исследователь, отметив, что до этого времени в «Михайловском» не знали о Волкове практически ничего, даже имени и отчества. В итоге Алёне Бойцовой удалось узнать многие факты из биографии Петра Волкова, многие обстоятельства его директорства в «Пушкинском уголке» и, из регистрационной карточки члена ВКП(б), хранящейся в Государственном архива социально политической истории, даже выяснить, как он выглядел.

Огромный пласт вновь выявленной информации представила своим слушателям научный сотрудник музейных фондов Пушкинского заповедника Елена Ступина. В научный оборот введены сведения из истории Тригорского. Обширные материалы о Вындомских и их владениях во второй половине XVIII века были обнаружены в документах Государственного архива Псковской области в деле, по ошибке озаглавленном «Дело по прошению Вендолина об отказе за ним имения умершего отца». «Это дело никто не изучал, потому что никому не известный Вендолин никого не интересовал, — заметила Елена Ступина. Колоссальный массив информации, вплоть до поименного перечисления крестьян, проживающих в деревнях, принадлежащих разным членам семьи Вындомского, и подробного описания различных объектов недвижимости, позволяет значительно расширить представление об усадьбе «Тригорское» и её хозяевах, а дальнейшая разработка обнаруженного материала даст возможность больше узнать о сгоревшем в 1820 году доме Вындомских. Напомним, намерение воссоздать эту постройку и устроить там музей романа «Евгений Онегин» включено в основополагающий для текущей работы пушкиногорских музейщиков документ — «Концепцию развития Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина “Михайловское“ (Пушкинского заповедника) на 2025—2037 годы» под общей редакцией кандидата экономических наук Георгия Василевича.

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Сейчас XXVIII Февральские музейные чтения памяти С.С. Гейченко «…Метелям не задуть свечу» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» продолжают свою работу.