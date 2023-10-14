Культура

Ряд исторических построек намерены воссоздать в «Михайловском» до 2037 года

На сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» размещён основополагающий для учреждения документ — «Концепция развития Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина “Михайловское“ (Пушкинского заповедника) на 2025—2037 годы» под общей редакцией кандидата экономических наук Георгия Василевича.

Каретный сарай в Михайловском. Существующая ситуация. Здесь и далее фото из «Концепции развития…»

Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, обсуждение данной концепции состоялось на расширенном заседании учёного совета музея-заповедника «Михайловское», который провели в рамках VIII Международного форума литературных музеев. Напомним, что этот представительный профессиональный съезд музейных специалистов Псковская область принимала впервые.

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Документ, опубликованный на официальном сайте Пушкинского заповедника, содержит анализ основных периодов деятельности «Михайловского» и определяет основные направления работы музея на настоящее время и на перспективу. В «Концепции…» сформулированы основные задачи управления территорией заповедника в 2025—2037 годы, прописаны особенности развития входящих в его состав музеев-усадеб и других территориальных комплексов, намечены пути совершенствования туристской и социальной инфраструктуры. Последняя при этом рассматривается не только как фактор развития собственно Пушкинского заповедника, но и как перспективный драйвер социально-экономического развития региона.

Каретный сарай в Михайловском. Проектное предложение

Такое планирование непереоценимо важно для выявления ресурсов, направляемых на обслуживание потока посетителей, возрастающего с каждым годом, а также «…при возникновении ситуации ограниченности инвестиций, когда грамотная территориальная политика будет способствовать выявлению новых внутренних резервов развития музея-заповедника», — особо отмечается в документе. «Реализация намеченных мероприятий по дальнейшему развитию музейного каркаса Пушкинского заповедника должна обеспечить дальнейшую привлекательность пушкинских мемориальных мест и эффективность использования потенциала этой имеющей общероссийскую значимость историко-культурной территории», — подчёркивают авторы концепции.

Проектные предложения по объектам усадьбы Михайловское, подлежащим регенерации. Общий вид

Документ, разработанный коллективом авторов при консультационной поддержке ведущих сотрудников музея-заповедника «Михайловское», предполагает более полную, чем сейчас, реставрацию мемориальных усадеб, в том числе — восстановление ранее утраченных объектов в Михайловском, Петровском и Тригорском. Это придаст историческим имениям более достоверный архитектурный и ландшафтный облик. Речь идёт, например, о восстановлении в центральной усадьбе заповедника каретного сарая, фундаменты которого были открыты и исследованы при реставрационных работах 1998—1999 годов, а также второго корпуса Колонии литераторов и создании музея С. С. Гейченко. Или, например, о воссоздании «Дома Вындомских» в Тригорском и организации там музея романа «Евгений Онегин», восстановления барской конюшни в Петровском, исторические исторические фундаменты были четко установлены в ходе работ к 200-летнему юбилею со дня рождения А. С. Пушкина.