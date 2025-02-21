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Культура

Историко-краеведческая библиотека Пскова отметила своё новоселье первыми краеведческими чтениями в бывшем кинотеатре «Октябрь»

22.02.2025 17:40|ПсковКомментариев: 0

Псковская историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва провела первые краеведческие чтения в здании бывшего кинотеатра «Октябрь», куда она переехала после его реконструкции. Чтения под названием «Краеведение глазами поколений» были посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войны, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее:Централизованная библиотечная система Пскова

Перед началом чтений к собравшимся обратилась директор Централизованной библиотечной системы Пскова Галина Большакова. Она призвала своих коллег-библиотекарей сделать всё от них зависящее, чтобы выделенные президентом РФ на модернизацию кинотеатра «Октябрь» и его приспособление под краеведческую библиотеку деньги были потрачены не напрасно. Галина Большакова сказала, что библиотека пока работает в тестовом режиме, но уже на следующей неделе распахнёт свои двери для всех интересующихся краеведением и краеведческой литературой.

Также она зачитала псковским библиотекарям приветственный адрес от министра культуры РФ Ольги Любимовой. Министр в своём послании напомнила, что в Пскове первые библиотеки при монастырях появились ещё в 12 веке и выразила надежду, что новое мультиформатное пространство «в самом сердце Пскова» позволит работникам культуры не только продолжить традицию, но и обогатить её.

Заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный поздравил библиотекарей с началом работы в новом здании от имени главы города и пожелал им реализовать с помощью новейших технологий их самые смелые планы.

Заведующая Историко-краеведческой библиотекой им. И.И. Василёва Людмила Русанова в ответ сказала, что псковские краеведы впервые получили в своё распоряжение самые современные технологии и, конечно, сотрудники Централизованной библиотечной системы Пскова теперь постараются сделать всё от них зависящее, чтобы эти технологии способствовали сохранению памяти о великих деяниях многих поколений псковичей.

Искусствовед-архитектор Игорь Лагунин, обращаясь к участникам чтений, в свою очередь пожелал псковичам использовать всю мощь современных инструментов, чтобы продолжить работу над составлением кадастра достопримечательностей Псковской области и псковской энциклопедии. Он также поздравил «дружный, тёплый коллектив» библиотеки имени И.И. Василёва с новосельем и предложил именовать обновлённое здание бывшего кинотеатра «Октябрь» «теремом краеведения».

Открывая чтения, заместитель директор Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко вспомнила про своего деда, который умер слишком рано и про боевые подвиги которого во время Великой Отечественной войны она узнала только благодаря тому, что спустя много лет появились электронные ресурсы с архивами и новые технологии, позволяющие каждому получить информацию про своих родственников, воевавших с фашизмом.

Участники чтений заслушали доклады: президента клуба псковских краеведов Елены Киселёвой – о Псковской электронной библиотеке, заведующей Библиотекой – Центром общения и информации им. И.Н. Григорьева Наталья Копаницкой – о библиотечных мероприятиях к 80-летию Великой Победы, главного специалиста отдела обслуживания Центральной городской библиотеки Пскова Джамили Габдуловой – о роли публичной библиотеки в сохранении исторической памяти, специалиста детской экологической библиотеки «Радуга» Ирины Столовой – о библиотечном проекте «Есть в памяти мгновения войны…», заведующей отделом информационно-коммуникационных технологий Центральной городской библиотеки Пскова Настасьи Буровой – о сетевом проекте «Псковичи – Герои Советского Союза», заведующей библиотекой «БиблиоЛюб» Елены Сойтту – о том, как библиотекари микрорайона Любятово выстраивают живое общение со своими юными читателями, чтобы передавать им память о величайших событиях и героях России.

Чтения завершились экскурсией по историко-краеведческой библиотеке Пскова, которую хозяева обновлённого здания бывшего кинотеатра «Октябрь» провели для своих гостей.

 

 

Теги: #библиотека #система
Источник: Псковская Лента Новостей
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