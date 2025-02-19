Культура

Библиотеку в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» торжественно открывают в Пскове. ФОТО

Историко-краеведческую библиотеку имени И. И. Василёва торжественно открывают в бывшем здании кинотеатра «Октябрь» в Пскове 20 февраля. В открытии принимают участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Это не просто библиотека. Это получилось современное пространство. Близость к Кремлю, конечно, добавляет удобств для туристов, которые могут прийти и задать интересующие вопросы экскурсоводу, сотрудникам библиотеки, проработать новые маршруты. Это очень хорошо и для жителей нашего города, которые давно ждали открытия. Библиотека переехала, благодаря чему появилось очень много интересных пространств, детские зоны, зоны для индивидуального чтения. Все это будет дополняться. Здесь есть экспозиции, посвященные жителям нашего региона, известным в области науки, культуры, искусства. Каждый турист, каждый житель, каждый школьник смогут прийти и совершенно бесплатно посмотреть и еще раз соприкоснуться с историей нашей Родины», - рассказала заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева.

В обновленном пространстве размещены копии археологических артефактов, которые были найдены на территории бывшего «Октября» осенью 2021 года.

Смотрите также Результаты археологических раскопок представлены в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове

Строительство длилось с 2021 года. В конце 2023 года из резервного фонда президента РФ на основании распоряжения президента были выделены средства на обеспечение работ по завершению реконструкции и техническому переоснащению объекта в сумме 208,34 млн рублей.

Смотрите также «Октябрь»: через тернии к открытию

Соглашение между Минкультуры России и правительством Псковской области о предоставлении из федерального бюджета в 2023 году бюджету Псковской области иного межбюджетного трансферта в сумме 208,34 млн рублей на завершение работ по реконструкции и техническому переоснащению объекта заключено 26 декабря 2023 года. Итоговая цена работ по контракту составила порядка 407 миллионов рублей.

Смотрите также Подрядчик о трудностях обновления бывшего здания «Октября» в Пскове и о необычных решениях