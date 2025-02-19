Библиотеку в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» торжественно открывают в Пскове. ФОТО

Историко-краеведческую библиотеку имени И. И. Василёва торжественно открывают в бывшем здании кинотеатра «Октябрь» в Пскове 20 февраля. В открытии принимают участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
В обновленном пространстве размещены копии археологических артефактов, которые были найдены на территории бывшего «Октября» осенью 2021 года.
Строительство длилось с 2021 года. В конце 2023 года из резервного фонда президента РФ на основании распоряжения президента были выделены средства на обеспечение работ по завершению реконструкции и техническому переоснащению объекта в сумме 208,34 млн рублей.
Соглашение между Минкультуры России и правительством Псковской области о предоставлении из федерального бюджета в 2023 году бюджету Псковской области иного межбюджетного трансферта в сумме 208,34 млн рублей на завершение работ по реконструкции и техническому переоснащению объекта заключено 26 декабря 2023 года. Итоговая цена работ по контракту составила порядка 407 миллионов рублей.