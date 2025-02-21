Культура

Режиссер Вадим Быркин: Фильм «Красный шелк» выйдет в Китае как национальный

Во время презентации своего нового фильма «Красный шелк» в Пскове режиссер Вадим Быркин поделился подробностями о предстоящем выходе картины в прокат в Китае. Ответив на вопросы журналистов, Вадим Быркин сказал, что его фильм получил все необходимые разрешительные документы и выйдет в Китае как национальный китайский фильм, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«90 тысяч кинотеатров — это общее число в Китае. Однако ни один фильм не заполнял все эти залы одновременно. Мы очень надеемся на широкий прокат, поскольку это важная веха для нашей работы», — подчеркнул он.

Кроме того, режиссер поделился своими эмоциями от посещения Псковской земли, где он уже снимает второй фильм.

«Я чувствую себя здесь как дома, знаю места и людей. Когда зрители аплодировали до начала фильма, для меня это было как что-то родное. Надеюсь, после просмотра аплодисменты будут ещё громче», — добавил режиссер.