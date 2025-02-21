Культура

Презентация фильма «Красный шелк» состоялась в День защитника Отечества в Пскове

Презентация детективного художественного фильма «Красный шелк» (12+), съёмки которого проходили, в том числе, и в Псковской области, состоялась сегодня, 23 февраля в псковском ТРК «Акваполис» в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



В презентации фильма участвовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Я хочу всех присутствующих поздравить с Днём защитника Отечества и поблагодарить наших друзей за то, что в воскресенье, в этот праздничный день, нашли возможность для презентации картины "Красный шёлк", которая снималась здесь, на Псковской земле. Я с удовольствием хочу отметить, что Псковская область всё чаще и чаще становится местом, где снимают и документальные, и художественные фильмы. У Вадима Быркина на территории Псковской области это уже второй фильм. Когда снимали предыдущую картину, было много сложностей и с МЧС, и с полицией, но все эти вопросы мы сообща решали. Это первая российско-китайская картина на территории Псковской области. Надеемся, что не последняя», - сказал Михаил Ведерников.

Одну из главных ролей исполнял Гоша Куценко, который также является и сопродюссером картины. В роли режиссёра выступил знакомый с Псковской областью Вадим Быркин.

«Сама Псковская область — защитник Отечества на наших западных рубежах. Поэтому хочу поздравить с двойным праздником. Только что были в дивизии. Там представили фильм. Там срочники смотрят. И мы вам кланяемся за то, что вы пришли, за ту поддержку, которую оказываете нашим ребятам. Я благодарю Михаила Юрьевича за то, что это уже третий проект, который мы с ним делаем», - отметил Вадим Быркин.

Одна из сцен фильма была снята в феврале 2024 года на железнодорожном переезде в деревне Глоты Псковского района. Она рассказывает о пересечении китайскими коммунистами советско-китайской границы в Амурской области, где их встретили сотрудники советских спецслужб.

20 февраля 2025 года состоялась премьера художественного фильма «Красный шёлк».

Этот фильм основан на реальных событиях, которые происходили в 1928 году недалеко от Москвы. Сюжет повествует о подготовке к шестому съезду Коммунистической партии Китая. Решение о его проведении было принято неожиданно для всего мира, несмотря на то, что делегатам в России угрожали опасности.

Молодой сотрудник спецслужб получает задание доставить документы, которые определят будущие отношения между двумя странами. Ему предстоит преодолеть весь путь через Сибирь и Центральную Россию на Транссибирском экспрессе, выбрав кратчайший маршрут.

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Режиссёр фильма — Андрей Волгин. В главных ролях: Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Ярослав Могильников, Гоша Куценко, Дмитрий Куличков, Светлана Чуйкина, Алина Алексеева, Ирина Алферова, Вадим Бадмацыренов, Егор Бакулин.

Генеральные продюсеры: Вадим Быркин, Вадим Смирнов, Гоша Куценко.

Ранее в Псковской области проходили съемки другой картины Вадима Быркина - фильма «Плакать нельзя» (18+). Он собрал 23 награды на 18 российских и международных кинофестивалях.