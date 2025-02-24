Культура

Новые зоны охраны согласовал законодательный комитет Собрания

С докладом о трёх объединённых зонах охраны объектов культурного наследия выступил председатель правительственного комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению 26 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания

Отмечая создание объединённой охранной зоны в Опочке, специалист указал, что новый документ позволит снять ограничения на реализацию давно ожидаемого в муниципалитете проекта благоустройства территории вокруг автовокзала, расположенного в здании исторической почтовой станции со статусом памятника федерального значения.

Объединенная зона охраны в Острове включает 33 объекта, среди которых, как сообщил Вадим Нэдик, «наши замечательные цепные мосты».

Проект зон охраны, регулирующих градостроительные регламенты в центральной части Пскова, охватывает в общей сложности 88 объектов культурного наследия федерального и регионального значения. «Это завершение очень масштабного проекта, включающего разработку 14 зон охраны на территории Пскова. Двенадцать проектов были разработаны совместно с Министерством культуры, чтобы обеспечить охраной объекты ЮНЕСКО», — пояснил Вадим Нэдик.

Председатель парламентского комитета Алексей Севастьянов подчеркнул, что разработанные зоны охраны обеспечат сохранение культурного наследия, не усиливая требований к градостроительной деятельности.

«Очень важное дело выполнено. Надеюсь, что результаты этой работы помогут нам гармонично сосуществовать с нашей историей и продолжать развитие», – подытожил Алексей Севастьянов. Комитет рекомендовал принять документы с учётом технических правок, предложенных аппаратом Собрания.