Культура

«Библиотечный портал Псковской области» прекратит свою работу с 1 марта

«Библиотечный портал Псковской области» прекратит свою работу с 1 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной библиотеке имени Валентина Курбатова.

«Проект Псковской областной универсальной научной имени В. Я. Курбатова выполнил свою задачу – предоставление площадки для библиотек области и формирование коммуникации специалистов библиотек Псковского региона», - сказали в библиотеке.

В настоящее время электронное представительство стало доступным на многих площадках, включая социальные сети, а меняющееся законодательство, подзаконные акты и отраслевые инструкции, возрастающий контроль за объектами авторского права исключают распределенную ответственность.

«Можно сказать – уходит эпоха, но профессиональные связи будут развиваться в других формах и на других площадках!» - добавили в библиотеке.

Псковская областная библиотека будет размещать методические материалы на основном сайте библиотеки в разделе «Коллегам», коммуникацию удобнее осуществлять в «ВКонтакте» в группе «Библиозаметки» или в нашей основной группе библиотеки Курбатова.