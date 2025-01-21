Культура

Российского актера впервые номинировали на премию «Оскар»

Актёр Юрий Борисов был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший актёр второго плана». Список номинантов был объявлен в четверг, 23 января.

Фото: Кинопоиск

Борисов был выбран за свою выдающуюся роль в фильме «Анора», который снял американский режиссёр Шон Бейкер. Он стал первым российским актёром, представленным в этой категории, пишет «Интерфакс».

Среди других номинантов на премию в этой же категории можно выделить Кирана Калкина за фильм «Настоящая боль», Эдварда Нортона за фильм «Совершенный незнакомец», Гая Пирса за фильм «Бруталист» и Джереми Стронга за фильм «Ученик».