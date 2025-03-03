Выставка «Гармония диссонанса» в Пскове готовится открытию. ФОТО

На следующей неделе в галерее современного искусства «Дом на набережной» в Пскове откроется выставка «Гармония диссонанса». О том, что ждет псковичей, в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказали кураторы выставки.
Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН
Художники, чьи работы будут представлены на выставке, продолжают приносить свои произведения. В данный момент любители искусства со всего города могут приносить свои работы, которые затем будут тщательно оценены в рамках композиционного решения кураторов.
Организаторы поделились, что выставка будет разделена на несколько зон, где каждый зритель сможет отыскать близкий по духу замысел. Здесь будет зона со строгим возрастным ограничением, «угол нежности», пейзажные просторы, видео-арт художников, которые не смогут присутствовать и, приоткрывая ширму приуроченных к открытию выставки мероприятий, портретный коридор поэтов.
В центре арт-пространства установлено настоящее рабочее пианино. Кроме того, что на нём будут демонстрироваться картины, по словам куратора, пианино будет активно использоваться и на открытии выставки. Художникам предложат создать своё собственное музыкальное произведение из пяти нот в жанре «Гармония диссонанса». В это время каждый из них сможет выразить свой слоган-девиз и поделиться мыслями о концепции выставки.
В рамках работы выставки запланированы несколько мероприятий. Например, 19 марта на просторах выставки будет выступать «Клуб не очень анонимных поэтов».
В рамках выставки планируется арт-медиация с псковским искусствоведом Ольгой Алексеева.
Выставка откроет свои двери для ценителей 12 марта в 18:00 и проработает 3 недели.