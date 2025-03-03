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Культура

Выставка «Гармония диссонанса» в Пскове готовится открытию. ФОТО

03.03.2025 16:54|ПсковКомментариев: 0

На следующей неделе в галерее современного искусства «Дом на набережной» в Пскове откроется выставка «Гармония диссонанса». О том, что ждет псковичей, в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказали кураторы выставки.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

«Концепция нашей выставки — это молодые художники. Мы представляем разные техники и работы, не ограничиваясь конкретной концепцией. На выставке вы сможете увидеть гармонию и диссонанс в работах молодых художников. Это срез современного искусства, где собраны новые лица», - рассказала куратор выставки Виктория Новикова.

Художники, чьи работы будут представлены на выставке, продолжают приносить свои произведения. В данный момент любители искусства со всего города могут приносить свои работы, которые затем будут тщательно оценены в рамках композиционного решения кураторов. 

 
«Вы же понимаете, что молодёжь стремится к самовыражению. В ней всегда есть бунтарский дух, особенно у молодых художников. И мы это понимаем и поддерживаем, потому что все проходили через это. Художники старше 30 лет уже были в подобной ситуации. Сейчас мы наблюдаем, что происходит в среде молодых. Эта выставка для нас — возможность исследовать и, возможно, проследить эволюцию молодёжного искусства. Чем же сейчас занимаются молодые художники?» - рассказала о задумке выставки председатель Псковского регионального общественного движения «ПсковАРТ» Ирина Жбанова. 

Организаторы поделились, что выставка будет разделена на несколько зон, где каждый зритель сможет отыскать близкий по духу замысел. Здесь будет зона со строгим возрастным ограничением, «угол нежности», пейзажные просторы, видео-арт художников, которые не смогут присутствовать и, приоткрывая ширму приуроченных к открытию выставки мероприятий, портретный коридор поэтов.

В центре арт-пространства установлено настоящее рабочее пианино. Кроме того, что на нём будут демонстрироваться картины, по словам куратора, пианино будет активно использоваться и на открытии выставки. Художникам предложат создать своё собственное музыкальное произведение из пяти нот в жанре «Гармония диссонанса». В это время каждый из них сможет выразить свой слоган-девиз и поделиться мыслями о концепции выставки.

В рамках работы выставки запланированы несколько мероприятий. Например, 19 марта на просторах выставки будет выступать «Клуб не очень анонимных поэтов».

«Они проведут интерактивную экскурсию, скажем, отталкиваясь от названий полотен, которые там будут вывешены», - поделилась Виктория Новикова.

В рамках выставки планируется арт-медиация с псковским искусствоведом Ольгой Алексеева. 

«Есть ещё один интересный формат показа выставки — арт-медиация. Обычно его используют музеи, но мы тоже решили применить этот метод. Мы обратились к Ольге Васильевой — нашему псковскому искусствоведу, которая раньше работала в музее. Ольга будет вести арт-медиацию на молодёжной выставке "Гармония диссонанса". Она будет ходить по залам и рассказывать о тайных смыслах, которые таятся в картинах», - поделилась Ирина Жбанова. 

Выставка откроет свои двери для ценителей 12 марта в 18:00 и проработает 3 недели.

Теги: #выставка
Источник: Псковская Лента Новостей
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